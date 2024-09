Inter, decisione presa: doppia esclusione dalla Champions e cessione a gennaio

L’Inter nelle prossime ore dovrà ufficializzare la lista per la prima fase di Champions League: due giocatori resteranno fuori dall’elenco di Simone Inzaghi

Dopo il passo falso in casa del Genoa, l’Inter ha ritrovato subito la via maestra liquidando senza particolari problemi le pratiche Lecce e Atalanta.

Specialmente la prova di forza e il poker contro la ‘Dea’ hanno fatto sorridere Simone Inzaghi, con i nerazzurri che hanno dato subito un segnale alla concorrenza e puntano al bis scudetto dopo lo storico traguardo della seconda stella raggiunto lo scorso campionato. Il mister piacentino ha concesso adesso alcuni giorni di riposo ai suoi vista la pausa delle nazionali e preparerà ad Appiano Gentile il ritorno in campo che vedrà i campioni d’Italia impegnati nella vicina trasferta di Monza e successivamente nel big match all’esordio della campagna in Champions League contro la corazzata Manchester City.

Inter, la lista per il girone di Champions League

Nelle prossime ore a proposito di Champions, intanto, l’Inter dovrà ufficializzare all’Uefa la lista per il girone unico della massima competizione europea per club.

Pochi dubbi sulla composizione dell’elenco da consegnare per la prima fase di Champions League, con il club nerazzurro che inserirà il nuovo acquisto Palacios nella rosa di Inzaghi. Il giovane difensore inizierà questa settimana gli allenamenti e sarà il vice Bastoni nelle rotazioni dell’allenatore emiliano. Fuori causa quindi l’infortunato Buchanan, che rientrerà non prima di novembre dopo il grave infortunio rimediato in nazionale durante la Coppa America. Oltre al canadese non ci sarà spazio neanche per Joaquin Correa: certamente non una sorpresa, visto che l’argentino non faceva parte dei piani dell’Inter dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia.

Calciomercato Inter, fuori l’esubero Correa: cessione rinviata a gennaio

La dirigenza di Viale della Liberazione non è riuscita a trovare una sistemazione per Correa, che alla fine è rimasto a Milano come quinta punta nello scacchiere di Inzaghi.

Il ‘Tucu’ sarà a disposizione quindi per il campionato e la Coppa Italia, non in Champions dove resterà fuori dalla lista per la prima fase a girone unico. Per Correa tutto rimandato al mercato di gennaio, quando l’Inter proverà a cedere nuovamente l’attaccante e potrebbe accontentarsi di un indennizzo di 2-3 milioni di euro. Marotta e Ausilio taglierebbero l’oneroso ingaggio da quasi 7 milioni lordi a stagione, anticipando di sei mesi l’addio dell’argentino che è in scadenza nel giugno 2025.