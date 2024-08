La cessione è rinviata a gennaio: il tesoretto che incasserà l’Inter

Sfuma al momento un’operazione in uscita in casa Inter: l’esubero potrebbe lasciare però i nerazzurri nel mercato di gennaio

Risolti gli ultimi intoppi burocratici, l’Inter potrà ufficializzare l’ingaggio di Tomas Palacios e completare così il proprio mercato estivo.

Il giovane difensore è sbarcato domenica a Milano e lunedì svolto le rituali visite mediche, ma ci sono stati alcuni rallentamenti prima del via libero definitivo con la firma che è slittata di alcuni giorni. L’Inter a inizio settimana ha accontentato le richieste dell’Independiente Rivadavia e del Talleres, aspettando sempre con ottimismo che i due club argentini chiarissero gli aspetti interni legati alla percentuale sul cartellino del giocatore. La schiarita definitiva è arrivata nella giornata di martedì e Palacios così potrà raggiungere la sede dei campioni d’Italia per firmare il contratto fino al 2029 a poco più di 500 mila euro a stagione.

Calciomercato Inter, Correa al momento rimane: l’addio può slittare a gennaio

L’Inter per il difensore classe 2003 sborserà una cifra fissa di 7 milioni, più bonus per un totale tra i 10 e gli 11 milioni di euro.

Mercato, a meno di sorprese dell’ultima ora, finito per l’Inter in entrata visto che in attacco sono da escludere novità da qui a venerdì sera. La dirigenza di Viale della Liberazione non è riuscita a trovare una sistemazione all’esubero Correa, che resterà alla corte di Simone Inzaghi da quinta punta. L’allenatore piacentino ha elogiato il ‘Tucu’ ed è pronto a utilizzarlo in campionato in caso di necessità. Correa resterà fuori invece dalla lista per la prima fase di Champions League e una sua cessione può tornare d’attualità nella finestra di gennaio, con l’Inter che potrebbe accontentarsi di un indennizzo di 2-3 milioni risparmiando così sugli ultimi mesi di contratto dell’ex Lazio.

Al 30 giugno scorso Correa – non convinto delle destinazioni turche e dall’Arabia Saudita e corteggiato inoltre dal Genoa – era a bilancio a circa 8 milioni di euro e ha un ingaggio al lordo da oltre 6 milioni.