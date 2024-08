L’Inter forza la mano: via a tutti i costi e fuori dalla lista Champions

Simone Inzaghi ha una precisa richiesta per l’ultimo colpo dal mercato estivo e l’Inter non cambia idea sull’esubero in uscita dalla rosa nerazzurra

L’Inter è al momento ferma sul mercato in entrata dopo gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski, oltre all’ingaggio tra i pali di Martinez dal Genoa.

Simone Inzaghi ha recapitato un chiaro messaggio alla dirigenza in vista del rush finale del mercato. L’allenatore piacentino vuole completare la rosa con un nuovo braccetto difensivo, da piazzare alle spalle di Bastoni nella rosa visto l’avanzamento di Carlos Augusto sulla corsia sinistra dopo il grave infortunio di Buchanan. L’Inter negli ultimi tempi ha sondato la pista Palacios, giovane argentino il cui cartellino è condiviso da più società (Talleres e lndependiente Rivadavia, ndr), con un esborso di 5-6 milioni di euro oltre a una percentuale sulla rivendita. Inzaghi spinge quindi per un innesto in difesa e questo potrebbe portare a un’uscita nel reparto offensivo per una questione anche di liste.

Calciomercato Inter, non cambia il destino di Correa: è fuori dai piani di Inzaghi

Nonostante le parole del tecnico e l’apertura alle cinque punte da tenere in rosa per tutta la stagione, i programmi dell’Inter non cambiano per quando concerne il destino di Joaquin Correa.

L’attaccante argentino rimane in uscita e la dirigenza di Viale della Liberazione proverà fino all’ultimo giorno utile a piazzare l’ex Marsiglia e liberarsi così di un ingaggio pesante da 6,5 milioni lordi. Le richieste di Correa finora hanno fatto indietreggiare tutte le pretendenti, ma l’Inter confida nel riuscire a trovare una soluzione entro la fine del mercato estivo. Da non escludere anche una possibile rescissione del contratto in scadenza nel giugno 2025 per l’argentino, che a bilancio pesa al momento intorno agli 8 milioni di euro. Correa è stato praticamente utilizzato da titolare in tutte le amichevoli del precampionato dei nerazzurri, senza convincere però con le sue prestazioni a parte qualche lampo isolato.

In caso di permanenza a Milano, inoltre, l’attaccante classe ’93 sarebbe il primo indiziato a restare fuori dalla lista per la prima fase di Champions League. Correa nell’ultima stagione non è stato riscattato dal Marsiglia ed è rimasto a secco in gare ufficiali con la maglia dei francesi.