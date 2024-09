Inzaghi sorprende, UFFICIALE: fuori dalla lista Champions

Sorpresa per l’Inter nella lista Champions ufficiale consegnata alla Uefa da Simone Inzaghi: esclusione inattesa per i nerazzurri

Fuori dalla Champions: Simone Inzaghi ha sorpreso tutti con la lista consegnata alla Uefa per la prima fase della principale competizione europea.

Sono due i calciatori della prima squadra dell’Inter non presenti tra i 23 calciatori che comporranno la rosa nerazzurra in Europa. A sorpresa c’è Buchanan, attualmente infortunato, mentre non è presente l’ultimo acquisto del calciomercato, il difensore argentino Palacios. Con lui fuori dalla lista, ma la decisione era attesa, anche Correa: l’ex Lazio è il quinto attaccante nella gerarchia di Inzaghi e il tecnico ha deciso di lasciarlo fuori.

Questa quindi la lista Uefa dell’Inter: 1 Yann Sommer, 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan de Vrij, 7 Piotr Zielinski, 8 Marko Arnautovic, 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martinez, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 15 Francesco Acerbi, 16 Davide Frattesi, 17 Tajon Buchanan, 20 Hakan Calhanoglu, 21 Kristjan Asllani, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella, 28 Benjamin Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Yann Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 95 Alessandro Bastoni, 99 Mehdi Taremi.

Inter, presentata la lista: il calendario Champions

Questi quindi, giovani a parte, i giocatori che Inzaghi potrà utilizzare nelle otto gare del girone Champions. Partite che inizieranno tra due settimane e termineranno a gennaio, una delle novità della nuova formula.

Questo il calendario nerazzurro che partirà con la sfida al Manchester City e si chiuderà con la partita casalinga contro il Monaco:

GIORNATA 1

Mercoledì 18 settembre ore 21:00: Manchester City-Inter

GIORNATA 2

Martedì 1 ottobre ore 21:00: Inter-Stella Rossa

GIORNATA 3

Mercoledì 23 ottobre ore 21:00: Young Boys-Inter

GIORNATA 4

Mercoledì 6 novembre ore 21:00: Inter-Arsenal

GIORNATA 5

Martedì 26 novembre ore 21:00: Inter-Lipsia

GIORNATA 6

Martedì 10 dicembre ore 21:00: Leverkusen-Inter

GIORNATA 7

Mercoledì 22 gennaio ore 21:00: Sparta Praga-Inter

GIORNATA 8

Mercoledì 29 gennaio ore 21:00: Inter-Monaco