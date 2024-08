Pessimismo Juventus: adesso Giuntoli è nei guai | CM.IT

Le ultimissime notizie sul calciomercato in uscita della Juventus. Ecco cosa filtra dalla società bianconera

In attesa che si sblocchi la situazione Djalo-Roma, ammesso che si sblocchi, difficilmente la Juventus riuscirà a piazzare in uscita Filip Kostic e Arthur prima della fine di questo calciomercato estivo.

Come raccolto da Calciomercato.it, dalla Juventus filtra pessimismo per piazzare in uscita Arthur che ha ingaggio alto (circa 6 milioni lordi) e Kostic che continua a rifiutare tutto. Per l’esterno serbo potrebbe riaprisi la pista Turchia, nello specifico quella del Galatasaray come scritto stamane da CM.IT. Ricordiamo che il mercato in Turchia non chiude stasera alle 24, ma il 13 settembre.

Kostic e Arthur sono due degli ultimissimi esuberi rimasti sul groppone della Juve. Sia il serbo che il brasiliano, con quest’ultimo che avrebbe desiderato tornare alla Fiorentina, sono del tutto fuori dal progetto di Thiago Motta.