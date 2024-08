Ribaltone Leao, via per 120 milioni: scelta fatta

L’attaccante portoghese negli ultimi giorni è stato accostato al Barcellona, alla disperata ricerca di un esterno offensivo

Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana di calciomercato e tanto ancora potrebbe succedere. Sono diverse le piste aperte, specialmente nel campionato italiano che si appresta ad assistere agli ultimi colpi a sorpresa di questa finestra. Tra i nomi più caldi degli ultimi giorni, ha fatto discutere soprattutto in uscita in casa Milan l’interesse del Barcellona nei confronti di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese è infatti considerato tra i calciatori più importanti della rosa di Paulo Fonseca ed un suo addio a pochi giorni dalla scadenza della sessione estiva creerebbe non poco scompiglio. Anche per questa ragione, per tranquillizzare il popolo rossonero, nei giorni scorsi l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha blindato Leao al Milan, respingendo con fermezza il sondaggio dei blaugrana. Secondo il nodo dirigente, la suggestione spagnola per il portoghese non ha alcun futuro, probabilmente anche a causa dei paletti legati al Fair Play Finanziario imposti dalla Liga al Barcellona.

Ad ogni modo, nei giorni in cui l’interesse del club catalano verso Leao sembrava piuttosto concreto, si era discusso di una valutazione molto alta da circa 175 milioni di euro, vale a dire il costo fissato dalla clausola rescissoria scaduta lo scorso 15 luglio. Cifre ovviamente fuori mercato, specialmente per un Barcellona che non sta certo vivendo il miglior momento della sua storia dal punto di vista economico. Non a caso il ds Deco si è mosso nel campionato italiano anche per Federico Chiesa, opzione decisamente low cost rispetto al portoghese e in uscita dalla Juventus.

Calciomercato Milan, Leao al Barcellona solo per 120 milioni

Nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale ‘X’ di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti di esprimersi su cosa dovrebbe fare il Milan qualora da Barcellona arrivasse una proposta ufficiale per Rafael Leao.

Per il 43,7% dei tifosi che hanno partecipato al nostro sondaggio, il Milan – davanti ad un’offerta blaugrana – dovrebbe cedere l’esterno portoghese solamente davanti ad una valutazione da circa 120 milioni di euro. Per il 37,9%, invece, sarebbe sufficiente una proposta da 70 milioni da parte del Barcellona per lasciare andare il numero 10 rossonero. Come ultima opzione, infine, il 18,4% considera Leao incedibile a qualsiasi cifra. Ipotesi che, a meno di una settimana dalla fine del calciomercato, appare come la più realistica.

Sondaggio – Calciomercato.it