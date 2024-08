Juve, non solo Conceicao: altro affare in Portogallo

La Juve lavora senza sosta in questi ultimi giorni per gli attesissimi colpi in entrata ma non solo: pronta l’operazione intrecciata

La Juventus continua a preparare sul campo la seconda partita stagionale, quella contro il Verona di lunedì sera che dovrà confermare l’ottimo inizio visto col Como. Thiago Motta sta lavorando con quello che ha a disposizione, che soprattutto in attacco non è in realtà tantissimo. Sugli esterni la rosa bianconera è ridotta all’osso, soprattutto dopo l’infortunio di Tim Weah che era l’ultimo attaccate sulla fascia destra. Il tecnico sta studiando le varie soluzioni, ad esempio lo spostamento di Mbangula oppure l’avanzamento di Cambiaso con il ritorno di Danilo, che però in queste ore sembra andare verso una nuova panchina. Motivi fisici, ma anche tattici.

Intanto sul fronte mercato ieri è stata una giornata molto importante per Francisco Conceicao, che dal Portogallo danno a un passo dalla Juventus, tanto che l’allenatore non lo ha convocato per la partita di campionato. Come vi abbiamo raccontato ieri la trattativa è molto vicina alla conclusione, ma non è ancora fatta per il talento portoghese. In ogni caso dovrebbe essere un’operazione molto onerosa, da 10 milioni di prestito più 30 di obbligo di riscatto. Ma Giuntoli sta operando su parecchi altri tavoli, come quello per Jadon Sancho del Manchester United, per cui si prova ad abbassare ulteriormente sia il prestito oneroso sia il diritto di riscatto che diventa obbligo (le richieste sono di 5 più 45). Comunque l’inglese è un obiettivo più che concreto che ora è senza dubbio più vicino e fattibile rispetto a qualche settimana fa. E poi ovviamente anche Nico Gonzalez che si sta avvicinando in queste ore. Al momento il nome più caldo è quello di Conceicao che può servire anche da grimaldello per una operazione in uscita con il Porto, interessato a un difensore della Juventus.

Juve, sinergia col Porto: Conceicao arriva, Tiago Djaló può andare

Come si legge sul quotidiano portoghese ‘A Bola’, i Dragoes sono a caccia di un centrale e continuano a pensare a Tiago Djaló. Il Porto in questi ultimi giorni è molto attivo, perché dopo le uscite ovviamente deve comunque completare la rosa ma contenendo al massimo le spese visti i problemi finanziari. Dopo Fabio Vieira in prestito secco dall’Arsenal e Omorodion dall’Atletico Madrid ufficializzato ieri sera, serve appunto un difensore.

Il nome di Djaló da tempo è sul taccuino di Zubizarreta, la Juventus sarebbe anche disposta a cedere il giocatore in prestito e contribuire al pagamento dell’ingaggio. Non solo, perché non è escluso che nell’affare possa essere inserito pure un diritto di riscatto a favore dei portoghesi. Sul calciatore che ha fatto benissimo al Lille prima del grave infortunio ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma che però potrebbe presto chiudere per Danso del Lens. Djaló è arrivato un anno fa in bianconero, durante la riabilitazione del ginocchio, ma anche al suo rientro ha giocato solo una partita. E Thiago Motta non lo vede proprio, per cui ha dato il suo ok immediato alla cessione del calciatore. Per il Porto sarebbe ossigeno, visto che dopo l’addio di Carmo, Pepe e Cardoso ha poche risorse. Nel mirino anche Nehuen Perez dell’Udinese