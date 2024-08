DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Nico Gonzalez: le trattative del 24 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di sabato 24 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Scatto decisivo del Napoli per Romelu Lukaku. Ci siamo per il trasferimento del centravanti belga alla corte di Conte dopo un lungo inseguimento. De Laurentiis sborsa 30 milioni di euro di base fissa, oltre ad altri 15 milioni di bonus. Un’altra telenovela riguarda il futuro di Nico Gonzalez: la Juventus si avvicina alle richieste della Fiorentina per l’esterno argentino. I bianconeri in pressing anche su Sancho e Conceicao per il reparto offensivo. Il Milan risponde picche alla corte del Barcellona per Leao, dichiarando incedibile l’asso portoghese. L’Inter ha in pugno invece Palacios, che nei prossimi giorni sbarcherà in Italia e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di sabato 24 agosto.

LIVE