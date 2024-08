Decisione ufficiale e presa di posizione nettissima: la Juve può esultare

La Juventus spera di abbracciare presto almeno due nuovi attaccanti e in questi minuti tutto va verso i bianconeri: cosa sta succedendo

La Juventus è in pieno subbuglio mercato, con Thiago Motta che aspetta con ansia i rinforzi offensivi. Conceicao, Nico Gonzalez e Jadon Sancho i nomi principali e Giuntoli spera di riuscirne a portare in bianconero almeno due. Il portoghese sembra al momento quello più vicino, anche se non è ancora fatta nelle ultime c’è stata un’accelerata importante come vi abbiamo raccontato anche ieri sera. E poi ovviamente il nome che più di tutti scalda le fantasie juventine, ovvero Sancho del Manchester United.

Le pretese dei Red Devils sono scese, ma non ancora al livello che vorrebbe Giuntoli. Per cui si continua a lavorare per l’inglese, che intanto è praticamente fuori dal progetto tecnico di Erik ten Hag. Così come avvenuto all’esordio contro il Fulham, l’ex Borussia Dortmund è stato escluso dai convocati per la partita di oggi contro il Brighton. Per lui niente maglia da titolare, ma neanche un posto in panchina dove invece c’è il nuovo acquisti de Ligt e soprattutto Scott McTominay, che piace moltissimo al Napoli. Un altro segnale ben chiaro in direzione di un addio ormai scontato per Sancho, che non contento ha in qualche modo accelerato ancor di più la sua uscita in queste ore.

L’esterno cresciuto nel City ha infatti eliminato ogni riferimento al Manchester United sui propri canali social: ciò vuol dire foto in maglia Red Devils cancellate e pure dalla bio il tag al club di Old Trafford è sparito. Una presa di posizione abbastanza netta, che tra l’altro gli mette contro anche i tifosi, che non a caso stanno commentando non proprio felicissimi questo gesto di Sancho. Ma la strada per il suo addio è segnata, la Juve ci spera. Detto di McTominay, va segnalato che nel Brighton invece è stato scelto tra i titolari Billy Gilmour ovvero l’altro centrocampista da tempo nel mirino del Napoli di Conte.