Inter, il colpo in attacco è solo rinviato: il ‘nuovo’ Taremi può arrivare anche a gennaio

L’Inter si avvicina all’ingaggio di Palacios e intanto rinvia il colpo nel reparto offensivo: il club nerazzurro ha individuato il profilo giusto per l’attacco

L’Inter accelera per Palacios, profilo individuato nelle ultime settimane dalla dirigenza e da Simone Inzaghi per la casella di vice Bastoni nello scacchiere del tecnico piacentino.

L’affare non è ancora chiuso per la concorrenza dall’estero e soprattutto dalla Bundesliga, ma continua a filtrare ottimismo in casa nerazzurro nel riuscire a trovare l’incastro giusto e a strappare il sì per lo sbarco a Milano del mancino classe 2003. Palacios si aggiungerebbe al connazionale Martinez nella tabella degli acquisti estivi, oltre ovviamente all’arrivo dei parametri zeri di lusso Zielinski e Taremi. A meno di colpi di scena non ci saranno invece novità in attacco, anche se i dirigenti di Viale della Liberazione stanno cercando di trovare una sistemazione per l’esubero Correa.

Calciomercato Inter, David il prescelto in attacco: il piano di Marotta

La cessione del ‘Tucu’ albiceleste rimane complicata e alla fine l’ex Lazio potrebbe anche restare come quinta punta, venendo però escluso dalla lista per la prima fase di Champions League.

Chi dovrebbe rimanere fino alla fine del contratto (in scadenza tra un anno) è Arnautovic, nonostante la volontà dell’Inter di piazzarlo sul mercato a inizio estate per regalare un profilo di alto livello a Inzaghi che corrispondeva al nome di Gudmundsson, poi invece accasatosi alla Fiorentina. La triade Marotta, Ausilio e Baccin preparano però l’addio di Arnautovic, che sarebbe solo rinviato di un anno ad Appiano Gentile. Un obiettivo sensibile in questo senso è Jonathan David, che nel 2025 si svincolerà dal Lille vista la volontà di non rinnovare il contratto. L’Inter è forte sull’attaccante canadese e potrebbe ripetere l’operazione Taremi a distanza di un anno.

Da non escludere comunque un possibile sbarco anticipato di David a Milano nel mercato di gennaio, soprattutto se Arnautovic non dovesse dare le necessarie garanzie. Il colpo in attacco è quindi solo posticipato per il club campione d’Italia, che intanto conta di chiudere entro l’inizio della prossima settimana l’arrivo di Palacios.