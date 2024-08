Correa blocca l’Inter e Inzaghi: la decisione estrema di Marotta | CM.IT

L’Inter non ha ancora piazzato l’esubero Correa sul mercato: l’attaccante argentino complica i piani della dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha le idee chiare per completare la sua Inter, bloccata sul pareggio all’esordio in campionato contro il Genoa.

La priorità dei nerazzurri è un braccetto di difesa dietro Bastoni e la traccia più calda negli ultimi giorni porta al baby Palacios. L’Inter spinge per il difensore argentino, anche se la concorrenza da Germania e Spagna è agguerrita. Il classe 2003 ha dato però la sua preferenza ai campioni d’Italia, con il presidente Marotta che non vorrebbe andare oltre a un’offerta da circa 6 milioni di euro e aggiungendo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. A tenere banco inoltre ad Appiano Gentile è l’attacco, visto che Inzaghi non ha fatto mistero di preferire cinque attaccanti in rosa considerando la lunghissima stagione che attende l’Inter. Complicato piazzare sul mercato Arnautovic, che a meno di sorprese dovrebbe restare in maglia nerazzurra e andare in scadenza di contratto la prossima estate.

Calciomercato Inter, Correa complica i piani di Inzaghi per l’attacco

L’intenzione dell’Inter così resta quella di piazzare l’esubero Correa, fuori dai piani della società e di Inzaghi dopo il mancato riscatto a giugno del Marsiglia.

Come per Arnautovic, però, non è facile trovare una squadra per il ‘Tucu’ visto l’oneroso ingaggio da 6,5 milioni lordi a stagione. Le piste turche e arabe finora non hanno attecchito e anche l’ipotesi Genoa è complicata a causa proprio dell’elevato stipendio dell’ex Lazio e Marsiglia. Proprio i francesi non hanno approfondito i discorsi per Satriano lasciando campo libero ai connazionali del Lens, con il tesoretto della partenza dell’uruguaiano che verrebbe subito reinvestito per Palacios in difesa. Tornando a Correa non è ancora del tutto da escludere una rescissione consensuale tra le parti, mentre se alla fine dovesse saltare la cessione finirebbe fuori dalle liste in Europa per la prima fase di Champions League. Senza l’addio dell’attaccante argentino l’Inter non avrebbe i fondi necessari e lo spazio per reclutare una nuova punta per Inzaghi.