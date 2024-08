Lookman torna ad allenarsi, Koopmeiners ancora bloccato: la situazione in casa Atalanta

Lookman è tornato ad allenarsi, mentre Koopmeiners resta bloccato: scopri tutti i dettagli sulla situazione in casa Atalanta

Sono ore bollenti per l’Atalanta a meno di 10 giorni dalla fine del calciomercato. Le due situazioni più scottanti, quelle che riguardano Lookman e Koopmeiners, tengono ancora banco in quel di Bergamo e lo faranno ancora per diverse ore, forse addirittura fino al gong definitivo che chiuderà le trattative in questa sessione estiva.

Da una parte c’è l’eroe della finale di Europa League, quel Lookman che, come un fulmine a ciel sereno, avrebbe chiesto alla società di non essere convocato per la prima partita di campionato contro il Lecce per via di alcune voci di mercato che lo hanno accostato al Paris Saint Germain. Dall’altra parte, c’è invece uno dei grandi protagonisti in casa Dea degli ultimi 2 anni, un Koopmeiners che sembrava destinato alle valigie da oltre un mese e che invece è ancora in maglia nerazzurra.

Due situazioni complesse, che Gian Piero Gasperini saprà senz’altro gestire. Non è un mistero che il tecnico dell’Atalanta abbia saputo fare a meno anche di volti come il Papu Gomez per dissidi personali e, solo negli ultimi anni, per il mercato, abbia rinunciato a Ilicic, Zapata e Muriel, sapendoli sostituire prontamente con altri calciatori validissimi.

Lookman, caso rientrato? Koopmeiners resta fermo: le ultime

Vogliamo quindi entrare nello specifico delle due vicende, partendo da Koopmeiners. Il trequartista non ha dubbi: vuole la Juventus. Nella giornata di ieri non si è presentato in allenamento, né al pranzo con il resto della squadra. Anche oggi non è sceso in campo, giustificato dal terzo certificato medico presentato nelle ultime settimane.

La rottura sembra ormai definitiva, ma il tempo scorre e fin qui l’Atalanta ha rispedito al mittente tutte le presunte offerte fatte dalla Juventus. La vicenda è quindi entrata in una fase di stallo, dalla quale Koopmeiners vorrebbe uscire il prima possibile per poter vivere una nuova esperienza professionale, questa volta in maglia bianconera e sotto la guida tecnica di Thiago Motta.

Discorso diverso per Ademola Lookman, che nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi a Zingonia. Un segnale importante, che potrebbe ricucire i rapporti tra l’attaccante e Gasperini. Il giocatore ha svolto regolarmente la prima seduta odierna e la sua permanenza in casa Atalanta non è più un’utopia. Il PSG, infatti, non ha presentato alcuna offerta ufficiale alla Dea, che avrebbe chiesto almeno 65 milioni di euro per la cessione del nigeriano.

Il rallentamento dei francesi ha aperto le porte ad una permanenza, che resta comunque in bilico per via delle sirene inglesi. L’Arsenal, infatti, avrebbe messo gli occhi sul calciatore e starebbe valutando un’offerta da 50 milioni di euro ed il cartellino di Kiwior. Al momento, però, resta solamente un’ipotesi, che l’Atalanta potrebbe anche rispedire al mittente.

Intanto, in vista della gara contro il Torino, Lookman potrebbe rientrare anche nella lista dei convocati, allontanando ulteriormente le ipotesi di una sua partenza, che avrebbe scombussolato e non poco i piani del club, già colpito dall’infortunio di Scamacca e già deciso a lasciar partire El Bilal Touré. I prossimi giorni saranno dunque decisivi.