Gasperini sbotta sui casi Koopmeiners e Lookman: “È incomprensibile”

Partenza a razzo per l’Atalanta di Gasperini nonostante i casi Koopmeiners e Lookman: il tecnico parla dopo il successo di Lecce

Poker dell’Atalanta contro il Lecce: la squadra di Gasperini parte a razzo infilando un netto 4-0 ai salentini, nonostante le assenze di Koopmeiners e Lookman che hanno chiesto la cessione.

Nel post gara a ‘Dazn’, il tecnico dei bergamaschi ha commentato così il match: “È stata una grande prestazione da parte dei ragazzi, sono avvantaggiato dal fatto che li conosco da tempo ed in un momento di difficoltà hanno tirato fuori una grande reazione”.

MENTALITA’ – “Non la costruisce in una settimana, ma nel tempo. C’è una base che è qui dall’anno scorso, poi abbiamo aggiunto due ragazzi che arrivano però dalla Serie A e io conosco. Abbiamo fatto partite di alte livello, il nostro impianto di gioco ci garantisce di essere competitivi. Oggi c’è stata una bella reazione, sapevamo che era un momento delicato. Apparentemente non avevo cambi, ma i ragazzini presto li conoscerete perché sono ragazzi di valore. Sapevamo di essere competitivi, ma le partite vanno giocate e oggi c’era un po’ di adrenalina in più ed è un merito da riconoscere ai ragazzi che sono andati in campo”.

KOOPMEINERS E LOOKMAN – “Intanto sono giocatori a cui devo molto per quello che hanno fatto la scorsa stagione. Con me hanno avuto un rapporto di sincerità e mi dispiace che ci sia questa situazione quando inizia il campionato. Questa è la cosa negativa, è una cosa che non piace a nessuno e non si capisce perché va così. Le stesse situazioni se fossero sorte a giugno o luglio non avrebbero sorto problemi. È qualcosa di incomprensibile per tutta la gente e siccome il calcio è uno sport di spettacolo, è fatto per la gente: se alla gente questo non piace perché dobbiamo continuare a farlo. Altrimenti tutto sarebbe stato risolto, le squadre erano già fatte, non solo l’Atalanta, e i tifosi sapevano che squadra vanno a vedere. È qualcosa di strano però non si fa nulla per cambire”.