Koopmeiners alla Juventus: ora c’è la data dell’arrivo

L’infinita telenovela Koopmeiners si avvia verso l’epilogo: arriva il via libera dall’Atalanta e la Juventus fissa la data

L’obiettivo numero uno della Juventus per questa sessione di mercato è sempre stato Teun Koopmeiners: una volontà ferrea che vi abbiamo raccontato con ampio anticipo qui sulle pagine di Calciomercato.it. La trattativa con l’Atalanta, però, si è rivelata ancora più complessa di quello che Cristiano Giuntoli poteva immaginare.

Le tempistiche dell’operazione sono state dilazionate anche per le dinamiche di mercato che hanno coinvolto la Vecchia Signora, che a fine giugno si è trovata a poter cogliere un’occasione come quella di Douglas Luiz. La decisione di affondare il colpo per il brasiliano ha permesso alla Juventus di avere ora a disposizione un calciatore di primissimo livello, ma ha tardato l’affondo per Koopmeiners. Dopo mesi sfiancanti e una presa di posizione molto forte da parte del giocatore, si intravede il traguardo.



Koopmeiners-Juventus, ora ci siamo: nei prossimo giorni è a Torino

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime giornate potrebbero essere quelle giuste per l’arrivo di Teun Koopmeiners a Torino: l’accordo tra la Juventus e l’Atalanta si aggira intorno ai 57 milioni di euro.

La cifra complessiva che andrà a rimpinguare le casse della Dea dovrebbe essere dilazionata in questo modo: 15 milioni subito, 35 milioni dal 2025 al 2028 e 7 milioni di bonus. Quello che conta è che l’Atalanta ormai si appresta a dare il via libera al giocatore, che potrà così raggiungere Thiago Motta a Torino e sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Koopmeiners completerà il centrocampo della Vecchia Signora, che si presenta alla nuova stagione con una mediana tutta nuova. La telenovela più lunga del mercato della Juventus volge finalmente agli ultimi episodi prima del gran finale.