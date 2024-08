Juventus, il Barcellona insiste per Chiesa: offerta pronta, un solo ostacolo da superare

Resta calda la pista Barcellona per Federico Chiesa in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato

Federico Chiesa aspetta il Barcellona: il suo agente Fali Ramadani ha riaperto i contatti con il Barcellona che potrebbe accogliere l’ex Fiorentina negli ultimi giorni di mercato.

La pista Barcellona è quantomai concreta per Federico Chiesa. Fali Ramadani, agente dell’esterno ex Fiorentina, ha riaperto la trattativa con il Barcellona che potrebbe aggiudicarsi il giocatore classe ’97 per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro. E ora anche lo stesso Hans-Dieter Flick, allenatore dei catalani, starebbe spingendo per avere a disposizione Federico Chiesa, giocatore che avrebbe già voluto allenare quando sedeva sulla panchina del Bayern Monaco.

Una pista caldissima quella che porterebbe Federico Chiesa al Barcellona i cui dirigenti in queste ore riflettono sulla strategia da adottare e decidere affondare o meno il colpo. In particolar modo, il Barcellona ha necessità di ingaggiare un esterno sinistro dopo aver fallito l’assalto a Nico Williams, fresco di vittoria degli Europei con la Spagna, e valutato l’ipotesi Rafael Leao, difficilmente percorribile in questa sessione estiva di calciomercato. La sensazione, dunque, è che il direttore sportivo blaugrana Deco presenterà un’offerta ufficiale nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, sempre calda la pista Barcellona per Chiesa

Ad ogni modo, il Barcellona dovrebbe muoversi concretamente solo quando avrà la certezza di poter ingaggiare Federico Chiesa senza però avere problemi in merito al suo inserimento nelle liste per la nuova stagione in relazione al parametro degli ingaggi da rispettare in Spagna.

Sarà dunque necessario cedere qualche giocatore prima di trovare l’accordo con la Juventus e con l’entourage del giocatore. La Juventus, dal proprio canto, punta a cedere Federico Chiesa, in scadenza di contratto e ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta. E se non dovesse andare in porto l’affare con i catalani, il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere a tinte nerazzurre. Già, perché in agguato c’è sempre l’Inter presieduta da Giuseppe Marotta. Il club lombardo potrebbe mettere sul piatto un importante contratto, puntando ad ingaggiare l’ex Fiorentina a parametro zero per la stagione 2025/2026.