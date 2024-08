Chiesa al Barcellona fa saltare l’operazione: alla Juve senza scambio

La Juventus a caccia dell’esterno offensivo, legato al destino di Chiesa che è sempre più in orbita Barcellona: ecco chi sarebbe il suo erede

La Juventus è partita col piede giusto all’esordio in campionato col Como, vincendo 3-0 nonostante parecchie assenze e i giocatori importanti finiti in panchina. Thiago Motta ha raccolto già consensi, anche per qualche scelta inaspettata che poi si è rivelata vincente, come quella del giovane Mbangula addirittura in gol.

La rosa bianconera resta però incompleta in più di un ruolo, anche se questa mattina è arrivato Pierre Kalulu dal Milan, dopo giorni di riflessioni alla fine c’è stato l’ok e il viaggio a Torino. Il francese rappresenta un tassello importante a livello soprattutto di duttilità e conoscenza del nostro campionato. Resta in piedi il nodo Koopmeiners, con una trattativa che già da tempo si è trasformata in una vera e propria telenovela. Ma in un reparto già sostanzialmente coperto anche col reintegro di McKennie. In avanti la situazione è di sostanziale emergenza, soprattutto con l’esclusione di Kostic e ovviamente Chiesa. Intorno all’esterno azzurro si può muovere qualcosa, ora è tornato in auge l’interesse del Barcellona: ieri vi abbiamo raccontato di come sia stato proposto di nuovo e stavolta i blaugrana hanno aperto. Ma hanno bisogno di chiudere le cessioni, da Gundogan a Vitor Roque.

Chiesa al Barcellona, niente scambio col Chelsea: ma la Juve resta su Sterling

In ogni caso la pista è aperta e si è scaldata, anche perché i catalani hanno realizzato di non poter arrivare a Nico Williams e sono a caccia di alternative. L’addio di Chiesa ovviamente sbloccherebbe la situazione in entrata per la Juventus in attacco. Per il numero 7 si è parlato anche di Chelsea, nell’ottica di uno scambio con un altro esubero come Raheem Sterling. Un’operazione che si è presentata da subito molto complicata a causa delle differenti valutazioni economiche che entrambe fanno dei calciatori.

Come riporta ‘footballtransfers.com’, nonostante il naufragio immediato di questo affare, i bianconeri resterebbero interessati all’inglese. E per questo potrebbero tentare comunque l’affondo in caso di cessione di Chiesa, magari proprio al Barcellona che è interessato e sta valutando molto attentamente il suo acquisto. Nelle ultime ore, tra l’altro, i blaugrana sono stati accostati con forza anche a Rafael Leao, con tanto di possibile proposta da 60 milioni più il cartellino di un calciatore a scelta del Milan in una lista prestabilita. Una soluzione che, come scritto ieri su Calciomercato.it, ad ora è totalmente fuori da ogni pensiero dei rossoneri sia per i valori economici sul tavolo sia per il fatto di ritenere incedibile il portoghese, oltre a non avere più spazio in lista.

Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni di Enzo Maresca in merito a Sterling: “Sono stato onesto con lui, non giocherà qui. Ma non sto dicendo che Raheem non sia un buon giocatore, ma preferisco altri tipi di ali, è semplice”.