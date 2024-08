Doppio addio Juve: va al Barcellona con Chiesa

Non solo Federico Chiesa, il club blaugrana prepara il doppio colpo nell’ultima settimana di calciomercato

Uno scatenato Barcellona continua a far parlare di sé sul mercato. Nonostante manchi una sola settimana alla fine della sessione estiva, il direttore sportivo Deco si ritrova davanti diverse piste da approfondire. Una prima opzione per i blaugrana è sfumata questo pomeriggio in seguito all’annuncio dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, che ha ufficialmente blindato Rafael Leao in rossonero.

La seconda, invece, rimane più che viva. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i contatti tra il club blaugrana e l’altro grande obiettivo Federico Chiesa sono costanti. Le parti stanno cercando un’intesa economica per il nuovo contratto dell’esterno italiano, mentre la Juventus ha aperto alla possibilità di accettare anche proposte leggermente inferiori ai 15 milioni di euro iniziali. Insomma, dopo una lunga telenovela di mercato, finalmente il club bianconero sta per trovare una soluzione in uscita all’ex Fiorentina.

Quello legato a Chiesa potrebbe non essere l’unico colpo degli ultimi giorni del Barcellona. Il club blaugrana, stando a quanto riportato da ‘El Nacional, starebbe cercando di piazzare il doppio colpo in attacco. Insieme all’esterno della Juventus, dunque, Hansi Flick potrebbe accogliere nel suo organico un altro attaccante di livello internazionale. Stiamo parlando di Jadon Sancho, calciatore da tempo nei radar del club blaugrana tornato al Manchester United questa estate dopo l’ottimo prestito degli ultimi sei mesi della passata stagione al Borussia Dortmund.

Calciomercato Juve, il Barcellona insiste per Sancho

Secondo il portale spagnolo, il possibile assalto del Barcellona a Sancho non escluderebbe la trattativa già ben avviata con la Juventus per Chiesa.

L’obiettivo del club blaugrana è quello di portare a termine entrambe le trattative, o comunque avere a disposizione l’inglese come alternativa qualora l’affare che porta all’italiano non dovesse andare a buon fine. Un ritorno di fiamma che la stessa Juventus monitora, considerato l’interesse di vecchia data nei confronti di Sancho. Anche i bianconeri considerano l’attaccante del Manchester United più come una seconda scelta, da riallacciare nel caso in cui non dovesse risolvere entro pochi giorni il rompicapo con la Fiorentina per Nico Gonzalez.