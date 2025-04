Inzaghi lascia subito l’Inter: l’erede ha già detto sì

Addio ai nerazzurri da parte del tecnico: il suo successore è un’opportunità che ha sempre sognato

Un finale di stagione complicato e un futuro tutt’altro che scritto. Questo nonostante numerosissime pagine di storia scritte insieme ed un legame praticamente indissolubile.

Per l’Atletico Madrid, Diego Simeone rappresenta un po’ quello che Sir Alex Ferguson ha rappresentato per il Manchester United. Un simbolo, un’icona, una guida. Ma il futuro del ‘Cholo’ potrebbe ora essere lontano dalla capitale spagnola, nonostante un contratto fino al 2027 e una carica che ormai ricopre dal dicembre 2011. Stando a quanto riferito dalla Spagna, Simeone starebbe infatti pensando ad una nuova avventura e sarebbe incuriosito di iniziare un nuovo percorso. Inoltre, come detto, le ultime settimane sono state piuttosto complicate.

Inter, Simeone può lasciare l’Atletico Madrid: sogna i nerazzurri

Nel giro di poco tempo, per mano proprio delle sue grandi rivali, l’Atletico ha perso sia il treno per la Champions League che quello per la Liga: uscendo dall’Europa e allontanandosi dalla vetta del campionato, lasciando che la lotta per il vertice diventi un testa a testa tra Barcellona e Real Madrid.

E se la stagione dovesse concludersi senza trofei, sottolinea ‘El Nacional’, il presidente Cerezo starebbe pensando ad un nuovo volto per la panchina. Nel frattempo Simeone, che vorrebbe farsi ricordare a Madrid come un’icona, starebbe pensando a cosa fare in futuro. L’ipotesi di un anno sabbatico, come per Xavi, non è da escludere, ma nei piani del tecnico ci sarebbero due sogni. Uno porta alla Nazionale argentina, mentre l’altro all’Inter, dove Simeone ha già giocato da calciatore e dove sarebbe ben felice di tornare da allenatore. Non va scordato poi che il ‘Cholo’ avrebbe come sponsor ulteriore l’amico ed ex compagno di nazionale Javier Zanetti. Tutto però dipenderà da Simone Inzaghi: per lui, come ha riferito Marotta, il rinnovo è molto vicino, ma chissà che il finale di stagione non possa cambiare gli scenari.