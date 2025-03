Inter, conferme sul futuro di Inzaghi: Marotta parla chiaro

Il presidente nerazzurro ribadisce la fiducia in Inzaghi e la volontà di continuare con l’attuale allenatore, dichiarazioni che non lasciano dubbi

Ci prepariamo al ritorno in campo delle squadre di club, dopo la sosta per le nazionali, con un finale di stagione in cui ci si attende una Inter protagonista assoluta nelle tre competizioni in cui è ancora impegnata. I nerazzurri puntano ad arrivare in fondo in campionato e nelle coppe, sognando addirittura uno storico Triplete.

Ambizioni confermate dal presidente Marotta, intervenuto questa mattina ai microfoni di ‘Radio Uno’ nel programma ‘Radio Anch’io Sport’. Il numero uno del club ha dichiarato in merito: “Non si vedeva un campionato così avvincente da anni, con tre squadre candidate alla vittoria. Ma siamo l’Inter, siamo un grande club, siamo sottoposti a grandi pressioni eppure non dobbiamo nasconderci. Dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo”. Un Marotta ottimista e soddisfatto di quanto sta facendo la compagine nerazzurra, incluso il contributo dato dall’allenatore Simone Inzaghi. Destinato a rimanere all’Inter, stando a quanto da lui stesso affermato.

Inter e Inzaghi ancora insieme, Marotta preannuncia il rinnovo

Uno dei temi caldi del momento è quello legato al futuro del tecnico piacentino. Come abbiamo già anticipato sulle pagine di Calciomercato.it, l’Inter vuole blindare Inzaghi e soffiarlo alle mire della Premier League.

Il nuovo accordo, che potrebbe estendersi dalla scadenza attuale del 2026 fino al 2027 oppure fino al 2028, è in fase di lavorazione. Era stato già in qualche modo anticipato da Marotta nei giorni scorsi e adesso il presidente interista elargisce ulteriori conferme, ribadendo stima e fiducia per il tecnico. “Il rinnovo di Inzaghi è una formalità – ha spiegato – Siamo molto contenti del suo operato, ha lavorato davvero bene in questi anni. Lo reputo uno dei migliori allenatori in circolazione”. Il matrimonio, dunque, può proseguire felicemente. E magari essere impreziosito, al termine di questa annata, da ulteriori successi prestigiosi. L’Inter sogna di prendersi tutto, Inzaghi suona la carica con la tranquillità di un accordo che pare blindato.