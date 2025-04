Inter, allarme per Inzaghi: sostituito all’intervallo, ghiaccio al ginocchio

Simone Inzaghi trema, il tecnico dell’Inter perde uno dei titolari a metà partita contro il Parma: le condizioni del giocatore

Ogni gara ha le sue insidie, nel calcio di alto livello, specialmente quando si gioca una volta ogni tre giorni e bisogna gestire al meglio le energie ed eventuali cali di tensione. Lo sa benissimo l’Inter, che in questo finale di stagione è impegnata su tutti i fronti e sa di non poter sbagliare nulla. E anche la gara di Parma, nonostante la disparità tecnica, non andava presa sotto gamba.

I nerazzurri hanno approcciato bene la sfida, creando subito molte occasioni da gol. Rischiando anche qualcosa, con i padroni di casa che hanno avuto un paio di grandi opportunità sventate da parate altrettanto importanti di Sommer. Ma alla fine, dopo i primi 45 minuti, indirizzando con decisione la sfida, grazie alle reti di Darmian e Thuram. La seconda, estremamente fortunosa nella dinamica, con l’attaccante che aveva ciccato la conclusione, ugualmente finita in porta dopo una stramba parabola a campanile, ma tanto basta.

Un buon viatico per gestire le energie in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, martedì. Ma alla fine del primo tempo, è emersa un po’ di preoccupazione per una sostituzione obbligata.

Inter, fuori Bastoni per Carlos Augusto: gli scenari in vista del Bayern

Simone Inzaghi ha infatti optato per un cambio, togliendo dal campo Alessandro Bastoni e sostituendolo con Carlos Augusto. Non una scelta tecnica, ma dovuta alle condizioni fisiche del numero 95.

Dopo l’intervallo, infatti, il giocatore è riemerso dagli spogliatoi sedendosi in panchina, con una borsa del ghiaccio applicata lateralmente al ginocchio sinistro. Una immagine che di certo non ha fatto piacere ai tifosi nerazzurri. Anche se pochi minuti dopo, come si è appreso dai bordocampisti di ‘DAZN’, Bastoni aveva rimosso il ghiaccio. La sostituzione pare dunque aver avuto soltanto natura precauzionale, al netto di eventuali ulteriori aggiornamenti.