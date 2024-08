Alla Juventus a tutti i costi: 95 milioni e due contropartite

La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore Kalulu e continua nell’opera di ricostruzione per consegnare una squadra da scudetto a Thiago Motta

La Juventus insiste e non si fermerà a Kalulu dopo aver accolto ieri alla Continassa il difensore francese che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

Nella lista del Dt Giuntoli ci sono altri due obiettivi prioritari da regalare a Thiago Motta prima della fine del mercato e completare così lo scacchiere del nuovo tecnico bianconero. Koopmeiners e Nico Gonzalez sono cerchiati in rosso da settimana nell’agenda della ‘Vecchia Signora’ e i dirigenti bianconeri stanno spingendo per trovare l’incastro giusto rispettivamente con l’Atalanta e la Fiorentina. Koopmeiners continua a saltare gli allenamenti a Zingonia, mentre Nico Gonzalez ha lavorato lontano dal gruppo alla vigilia del preliminare di Conference League.

Calciomercato Juventus, doppio colpo scudetto: stretta finale per Koopmeiners e Nico Gonzalez

Giuntoli ha alzato l’offerta per Koopmeiners a quasi 60 milioni di euro e adesso aspetta con pazienza il via libera della famiglia Percassi.

Il nazionale olandese vuole lasciare Bergamo e da tempo a un accordo con la Juventus per il trasferimento sotto la Mole. L’ex Az Alkmaar vuole a tutti i costi i bianconeri, così come Nico Gonzalez che rimane in pole nei piani di Giuntoli e Motta per rinforzare le corsie offensive della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza della Continassa non vorrebbe andare i 35 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus per l’argentino, accostato anche all’Atalanta negli ultimi tempi. Inoltre la Juve sta valutando l’inserimento, anche se in un secondo momento, di Kostic e Arthur (per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno) in prestito per cercare di sbloccare definitivamente l’affare con la società del patron Commisso. Tra Koopmeiners e Nico Gonzalez i bianconeri sborserebbero così 95 milioni di euro per regalare il doppio colpo scudetto a Thiago Motta.