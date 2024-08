DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Nico Gonzalez a Samardzic: le trattative del 17 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di sabato 17 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Ci siamo per l’inizio del nuovo campionato di Serie A, con tante squadre che devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

La Juventus spinge sull’acceleratore e oltre a Koopmeiners punta a chiudere anche per Nico Gonzalez in attacco dopo il trasferimento di Gudmundsson alla Fiorentina. Intanto Kalulu deve ancora sciogliere le riserve sulla possibilità bianconera e sul francese in uscita dal Milan torna sotto l’Atalanta. La ‘Dea’ intanto, per rimpiazzare Koopmeiners, ha virato con decisione su Samardzic viste le difficoltà per O’Riley. Simone Inzaghi, oggi all’esordio sul campo del Genoa, chiede alla dirigenza dell’Inter di completare la difesa e in pole adesso c’è il baby argentino Palacios. Il Napoli invece, dopo aver chiuso per Neres, è in pressing con il Brighton per Gilmour. Tutte le trattative di oggi, sabato 17 agosto.

LIVE

08:55 Milan, visite mediche in corso per Fofana Visite mediche in corso con il Milan alla clinica ‘La Madonnina’ per il nuovo acquisto Fofana, sbarcato ieri sera a Milano. L’ormai ex centrocampista del Monaco verrà presentato nelle prossime ore dal club rossonero. 🎥🔴⚫️ #Milan – Di buon mattino sono iniziate le visite mediche di #Fofana pic.twitter.com/TqFgvVEvkW — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 17, 2024