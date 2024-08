Lesione ai legamenti per il bomber, si torna sul mercato: l’intreccio fa ‘gioire’ Conte

Brutte notizie per il bomber alle prese con una lesione ai legamenti della caviglia: ora cambia il mercato e Conte può gioire

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain dopo la prima partita di Ligue 1. Durante il match contro il Le Havre, vinto 4-1 dalla squadra di Luis Enrique, si è infortunato Gonçalo Ramos, scelto come titolare dal tecnico spagnolo.

Un infortunio serio, con gli accertamenti che hanno non hanno dato l’esito sperato dai parigini: lesione ai legamenti della caviglia e necessità di un intervento chirurgico. Il portoghese finirà sotto ai ferri nei prossimi giorni e sarà fuori dai campi da gioco per almeno tre mesi. Uno stop che, inevitabilmente, spingerà il Psg a valutare l’acquisto di un altro attaccante, per non lasciare Kolo Muani senza nessuna alternativa nel ruolo.

Ecco allora che si potrebbe riaprire la pista Osimhen per il Psg. Il centravanti nigeriano è da tempo nel mirino della società transalpina che però non si è mai avvicinata alla clausola presente nel contratto del 9 del Napoli, né ad offrire una cifra che possa soddisfare De Laurentiis. Le cose ore potrebbero però cambiare, andando di fatto a sbloccare il mercato azzurro.

Ramos va ko, si riapre Psg-Osimhen per il Napoli

Conte lo ha detto chiaramente che il mercato del Napoli è bloccato dai mancati introiti della cessione di Osimhen. Una cessione che sembrava scontata e che sta diventando ogni giorno che passa più difficile.

L’empasse con il Chelsea, dal quale dovrebbe arrivare Lukaku, va avanti e il Napoli di Conte si ritrova a dover affrontare il debutto in campionato senza centravanti titolare. Una svolta potrebbe arrivare però dal lungo stop di Gonçalo Ramos: la lesione ai legamenti e i tre mesi di assenza del portoghese potrebbero spingere il Psg ad accelerare su Osimhen, magari alzando la cifra proposta a De Laurentiis per avere il via libera per il nigeriano. Dovessero andare così le cose, il mercato del Napoli potrebbe sbloccarsi con Manna che avrebbe poi dieci giorni circa per regalare i colpi attesi da Conte.