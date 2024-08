Inter, Marotta lancia il Milan: “E’ la squadra più accreditata”

Intervistato da ‘DAZN’, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di quella che sarà la stagione, individuando i principali rivali: “Ci sono ancora cantieri in corso come Juve e Napoli, il Milan è già più assestato ed è in questo momento quello maggiormente accreditato. Non posso fare una valutazione precisa perché non sappiamo bene il valore dei nostri avversari, sappiamo il nostro valore. Oltre a queste squadre ci sono anche altre come Roma e Atalanta“.