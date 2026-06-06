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Lascia la Roma: ci prova nuovamente il Monza | CM

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Il suo futuro non sarà con la maglia giallorossa: nuovo tentativo del brianzoli neopromossi in Serie A

Punto interrogativo sulla panchina del Monza, con Paolo Bianco in bilico nonostante la promozione in Serie A raggiunta attraverso i playoff.

Il Monza torna su Venturino
Monza, il Ds Burdisso e il tecnico Bianco – Calciomercato.it

Arrivano infatti segnali negativi sul futuro del tecnico pugliese, che grazie al salto nella massima categoria ha visto scattare l’opzione di rinnovo nel proprio contratto per un altro anno e fino quindi al giugno 2028. 

Un epilogo che sarebbe inaspettato visto l’obiettivo raggiunto, con Bianco finito nel mirino di Pisa, Verona e Cremonese in caso di divorzio.

Calciomercato Monza, Venturino sempre nei radar di Burdisso

All’inizio della prossima settimana ci sarà il decisivo vertice con la dirigenza, dove verranno spazzati tutti i dubbi sul destino di Bianco.

Monza, torna di moda Venturino
Lorenzo Venturino, classe 2006 (Ansa) – Calciomercato.it

Indipendentemente dalla scelta sull’allenatore il Monza punterà su un mix tra gente esperta e giovani in rampa di lancio, con il club biancorosso che rimane alla finestra per Acerbi che lascerà l’Inter a parametro zero. Invece tra i gioielli in prospettiva nei radar del Ds Burdisso – come raccolto da Calciomercato.it – c’è sempre Lorenzo Venturino, già nella lista della spesa del dirigente argentino lo scorso gennaio. Il gioiello classe 2006 non verrà riscattato dalla Roma e tornerà al Genoa, che per 6-7 milioni di euro può cederlo a titolo definitivo.

Venturino darebbe diverse alternative nel reparto offensivo del Monza, con il baby cresciuto nella canterà del ‘Grifone’ che nel massimo campionato ha catturato inoltre l’interesse di Como e Sassuolo.

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