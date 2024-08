Scaricato dal suo allenatore: il nazionale azzurro tra Milan e Juve

Milan e Juventus potrebbero pensare al centrocampista italiano, scaricato dal suo attuale club

Pochi giorni e la stagione avrà inizio ufficialmente. Il prossimo weekend sarà quello in cui si tornerà in campo, per la prima giornata di Serie A. Tutte così sono pronte a sfidare l’Inter, che scenderà in campo con lo Scudetto sul petto. Milan e Juventus non possono nascondersi e saranno, inevitabilmente, tra le squadre che proveranno a rendere la vita difficile agli uomini di Simone Inzaghi.

Entrambi i club si sono mossi sul mercato mettendo le mani su giocatori come Douglas Luiz, Morata, Thuram, Cabal, Pavlovic ed Emerson Royal che proveranno a dare una mano a Thiago Motta e PauloFonseca. I due nuovi tecnici però si aspettano altri rinforzi in questi ultimi giorni di mercato.

Non è un segreto che la Juventus farà di tutto per riuscire ad acquistare Teun Koopmeiners. L’olandese è il nome in cima alla lista dei desideri dei bianconeri da ben prima dell’estate. E’ lui il prescelto per rafforzare il centrocampo e la trequarti. Il 26enne ha detto sì alla Vecchia Signora, rompendo, di fatto, con l’Atalanta. I bergamaschi però sono da sempre un osso duro e non sono ancora scesi dalla richiesta dai 60 milioni di euro. Discorso simile per quanto riguarda il Milan, che non ha ancora chiuso per Youssouf Fofana. Anche il francese è in cima alla lista della spesa da prima dell’estate, ma il Monaco ha chiesto ben 35 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025. Il Diavolo sta pensando anche a delle alternative, ma la pista per il centrocampista della Nazionale transalpina non è stata ancora abbandonata.

Calciomercato Juve e Milan, occasione da Napoli

 E’ evidente che Milan e Juve siano alla ricerca di almeno un centrocampista, ma i colpi potrebbero essere anche due. Attenzione così a quello che può accadere al fine del mercato quando potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti e opportunità inattese. Una di queste può arrivare da Napoli.

Michael Folorunsho, ad esempio, non ha colpito Antonio Conte e l’entourage del calciatore è alla ricerca di una nuova sistemazione. In questi ultimi giorni è emersa l’idea Lazio, ma attenzione ai bianconeri e ai rossoneri che potrebbero valutare di mettere le mani sul nazionale azzurro. La Juve, d’altronde, vorrebbe continuare ad avere uno zoccolo duro tutto italiano e gli ultimi acquisti sono andati verso altre direzioni; il Milan, invece, è sempre meno azzurro e Folorunsho potrebbe tranquillamente occupare uno slot dedicato alla lista degli italiani che non è certamente piena. Valutazione? Sui 18 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto anche a meno