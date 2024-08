Assalto finale di Giuntoli: Koopmeiners-Juve, cosa sta accadendo

Koopmeiners è andato allo scontro con l’Atalanta e Gasperini perché vuole trasferirsi alla Juventus. Presentato un certificato medico

Koopmeiners resta fuori, come prevedibile. Il tuttocampista olandese non prende parte all’amichevole in Germania contro il ST.Pauli (out pure Zaniolo per una tendinite) delle 18.30, una decisione tutt’altro che inattesa dopo le dichiarazioni esplosive di Gasperini a ‘L’Eco di Bergamo’.

Koopmeiners è andato allo scontro con società e allenatore, il tempo stringe e lui vuole trasferirsi a tutti i costi alla Juventus tanto da presentare – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – un certificato medico per giustificare la sua assenza dagli allenamenti.

Di fatto Koopmeiners è un fuori rosa, in attesa del rilancio finale di Giuntoli dopo l’offerta da 45 milioni bonus inclusi presentata lo scorso maggio e subito respinta da Percassi e soci. Un compromesso potrebbe essere trovato a 55 milioni di euro bonus compresi, come rivelato da Piero Vailati, il giornalista de ‘L’Eco di Bergamo’ che ha intervistato Gasperini, nella diretta di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.