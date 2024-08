Terremoto Conte, via ai tagli: in cinque lasciano Napoli

Scossone di Antonio Conte a poche ore dal match di Coppa Italia Napoli-Modena: cinque non convocati, l’indizio di mercato

Debutto con sold-out. Non poteva chiedere di meglio Antonio Conte ai suoi nuovi tifosi, che abbracceranno il Napoli in una calda estate di agosto, per un turno preliminare di Coppa Italia. Erano anni che la formazione azzurra non cominciava così presto la competizione.

Per la sfida secca contro il Modena, mister Conte ha deciso di eseguire alcuni tagli dalla sua rosa, confermando le sue scelte fatte in ritiro a Castel di Sangro, in accordo anche con società e calciatori.

Nessuna sorpresa per Victor Osimhen, che non ha disputato neanche un minuto nelle amichevoli pre-stagionali e continuerà a non essere a disposizione della squadra nelle gare ufficiali. Si allenerà in attesa di conoscere il proprio destino, lontano da Napoli. Ma il bomber azzurro non è l’unico degli epurati: ci sono altri quattro non convocati a questo match di Coppa Italia.

Napoli, cinque cessioni sicure: le scelte di Conte

Come prevedibile, tutti i giocatori altamente in bilico saranno risparmiati da Conte per la partita contro il Modena. Era noto che Mario Rui non fosse a disposizione per il match, dopo aver chiesto un permesso di diversi giorni in accordo con la società. Il portoghese vorrebbe rientrare in patria.

Anche per Cajuste, nessuna sorpresa. Il centrocampista svedese lunedì si trasferirà al Brentford con la formula del prestito con obbligo di riscatto; meno scontate invece le non convocazioni di Gaetano e Folorunsho.

Per il trequartista di Cimitile si lavora sull’uscita. Gianluca vuole giocare di più e preferirebbe andare al Cagliari. Il Napoli chiede oltre 10 milioni, serve uno sforzo economico da parte del club rossoblu. Per quanto riguarda l’ex Verona, invece, c’è stato un cambio di programma improvviso. Ha firmato pochi giorni fa il rinnovo del contratto, poi qualcosa si è rotto.

La società aveva anche trovato l’accordo con l’Atalanta per cederlo, ma la trattativa è sfumata per via dell’inserimento della percentuale sulla rivendita, che il club bergamasco ha ritenuto inadeguato. Sulle sue tracce la Lazio, che potrebbe riportare a casa il suo ex talento del settore giovanile.

Nel frattempo, Folorunsho ha anche tolto dai profili social tutto quello che riguardava l’azzurro Napoli. Insomma, sarà una partenza rumorosa, nonostante non abbia mai debuttato con i partenopei ed è un tesserato Napoli dal 2019.

Per Antonio Conte tutte queste assenze non saranno un problema. Da giorni il mister ha in testa la formazione tipo che scenderà in campo per la gara contro il Modena e con ogni probabilità anche contro il Verona alla prima giornata di campionato. Meret confermato tra i pali, nonostante i rumors; Di Lorenzo braccetto, Spinazzola titolare a sinistra; Raspadori punto di riferimento offensivo.