Napoli, doppia uscita in arrivo: addio Gaetano, Brescianini e Gilmour per Conte | CM.IT

Il Cagliari torna forte su Gaetano, contatti odierni: il Napoli si muove su una doppia uscita, pronti gli innesti Brescianini e Gilmour

Mancano pochi gironi alla fine del secondo ritiro del Napoli ed emergono novità importanti sul fronte cessione. Calciatori ai margini, chi non si allena e chi chiede il permesso di qualche giorno alla società.

Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per sfoltire la rosa di Antonio Conte, al momento costituita da troppi elementi considerando che la formazione partenopea non disputerà le coppe europee. Il nome di spicco che dovrà essere ceduto è Victor Osimhen, per ovvie ragioni legate al suo contratto e la clausola. Si attende l’affondo decisivo del PSG, che ha già un accordo con l’attaccante nigeriano. Dalla Premier, invece, c’è una piccola speranza da parte dell’Arsenal, ma trovare club disposti a pagare 130 milioni sembra essere complicato nell’estate 2024.

Mario Rui, invece, non si allena con la squadra. Il giocatore, dopo l’arrivo di Spinazzola e il ritorno dalle vacanze di Olivera, è in uscita. Nei prossimi giorni l’agente proverà a portare un’offerta al Napoli e si lavorerà per la sua cessione. Anche Cajuste non prende parte alla partitella odierna e sarà uno dei prossimi a lasciare l’Italia: destinazione Brentford. Ultimo, ma non per importanza, Gianluca Gaetano, la cui cessione permetterebbe al Napoli di acquistare rinforzi a centrocampo

Napoli-Cagliari, nuovi contatti per Gaetano: via anche Cajuste

Nei giorni scorsi, il Parma si è fatto avanti con estrema decisione per acquistare il cartellino di Gaetano. Ma la differenza tra domanda e offerta non ha permesso ai Ducali di chiudere l’operazione.

Il Napoli chiede 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista di Cimitile, ma il Parma non è andato oltre agli otto milioni. Troppo pochi. E nella giornata odierna, come raccolto da Calciomercato.it, mentre Gianluca non era in campo con gli azzurri a Castel di Sangro, è arrivata una telefonata del Cagliari per riallacciare i rapporti con il club azzurro e riportare il ragazzo in Sardegna.

Gaetano ha disputato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in rossoblu ed è stato protagonista della salvezza del Cagliari, grazie ai suoi gol e le sue giocate. Si è trovato molto bene con Ranieri e con l’ambiente. Ora, nonostante il cambio tecnico, la dirigenza ha deciso di puntare ancora su di lui, ma servirà avvicinarsi alle richieste economiche del Napoli.

Intanto, la società partenopea chiude per la cessione di Cajuste. Forse un errore di mercato della passata estate. Lo svedese andrà al Brentford con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. La doppia cessione Cajuste-Gaetano permetterà al Napoli di andare ad acquistare almeno uno degli obiettivi di mercato. Si avvicina Brescianini del Frosinone, ma attenzione anche agli sviluppi su Gilmour, giovane centrocampista scozzese del Brighton per il quale servirà un’offerta di 13-15 milioni.