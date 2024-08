Chiama Spalletti, cambia il futuro di Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa è ancora da stabilire, ma tutto potrebbe cambiare dopo la telefonata di Luciano Spalletti

Chiama il futuro ed è una telefonata che deve decidere molto. C’è da capire cosa ne sarà di Federico Chiesa, anche se qualcosa la si è già capita. È stato chiaro Thiago Motta, con le parole e con i fatti: per l’attaccante non c’è spazio nella nuova Juventus.

Lo ha detto chiaramente l’allenatore dopo la gara contro il Brest, commentando l’esclusione dai convocati del calciatore: “È stata una decisione legata al mercato. Gli abbiamo parlato: la società sta cercando una soluzione e deve essere trovata nel minor tempo possibile, per il bene loro e della squadra. È una decisione presa e ne siamo convinti”. Non c’è spazio quindi per un cambio di programma ed è ora tempo di individuare una squadra che possa accogliere il 26enne di Genova.

Per farlo l’agente nei giorni scorsi è volato in Londra, per provare a sondare il terreno con Chelsea e Tottenham, due delle squadre che hanno palesato interesse per il calciatore. C’è poi sempre sullo sfondo un possibile scambio Chiesa-Raspadori con il Napoli che farebbe contento Conte, ma che trova l’ostacolo De Laurentiis da superare. In tutto questo si inserisce anche Spalletti con una telefonata che potrebbe cambiare le cose.

Calciomercato Juventus, Spalletti mette fretta a Chiesa

Il commissario tecnico ha tutto l’interesse alla risoluzione immediata della questione Chiesa. Stando a quanto riferisce Luca Gramellini su X, proprio il tecnico di Certaldo potrebbe essere decisivo nel futuro del giocatore.

“La telefonata che Spalletti farà a Chiesa in chiave Nazionale può essere importante per la Juventus. Il consiglio, inevitabile, sarà quello di andare a giocare per non perdere anno e Nazionale“. Un ct, quindi, che si ‘schiererebbe’ con la Juventus che ha fretta di definire la situazione, al contrario di Chiesa che può anche arrivare agli ultimi giorni di mercato per aspettare l’offerta giusta.