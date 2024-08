Rottura Juventus e blitz dell’agente: per Chiesa piano anti-Inter

È iniziato ufficialmente il braccio di ferro tra la Juventus e Federico Chiesa. I bianconeri vogliono evitare l’addio a zero: Giuntoli riflette

“Chiesa è rimasto fuori per motivi di mercato, sia lui che gli altri rimasti a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro”. Così Thiago Motta ieri sera dopo l’amichevole col Brest ha chiarito una volta per tutte il futuro di Federico Chiesa, in scadenza tra un anno e chiamato a trovare una soluzione per il prossimo futuro.

È stato quindi perentorio l’allenatore bianconero che ha di fatto messo ulteriormente alla porta l’attaccante italiano, che sarebbe destinato a saltare anche le prossime uscite per scelta tecnica. Si avvia alla conclusione la sua avventura a Torino con annesso braccio di ferro ormai iniziato per non rischia un addio a zero.

Ecco perché, come vi abbiamo anticipato, l’agente del giocatore del calciatore era volato a Londra con il compito di sondare il reale interesse di Tottenham e Chelsea per lo stesso Chiesa, che era stato accostato anche ad un paio di club italiani. Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ Ramadani torna a Torino per parlare con la Juve dal blitz inglese con la Premier peraltro fredda sul calciatore, per il quale si articolano le varie possibilità.

Calciomercato, la Juventus non vuole perdere Chiesa a zero: dall’Inter al Napoli

Il timore della Juventus risiede nell’addio eventuale a zero di Chiesa, soprattutto in ottica Inter. Si narra di contatti tra Ramadani e i vertici nerazzurri piuttosto frequenti di recente.

La speranza della Juve è quindi quella di evitare una beffa del genere con un nuovo caso in ‘stile Dybala’, e per farlo come vi abbiamo già anticipato punterebbe ad un’operazione che preveda lo sbarco a Napoli dell’esterno bianconero con Raspadori a fare il percorso inverso.

Uno Chiesa in stile Perisic nel 3-5-2 dei tempi dell’Inter per Conte che potrebbe quindi fornire l’assist giusto, fermo restando che il calciatore piace all’allenatore ma non a Manna. Si possono quindi valutare scambi, mentre ieri era stato Daniele De Rossi a confermare la volontà del club di acquistare almeno un altro esterno, scaldando di fatto il cuore dei tifosi. Va comunque ribadito che non c’è una trattativa con i giallorossi che ci avevano provato prima di Soulé.

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ribadisce invece che qualora la linea dell’attaccante juventino restasse la stessa allora la rottura sarebbe per forza inevitabile. Inoltre per la Juve in caso di addio anche di Chiesa ora, Giuntoli andrebbe a caccia di due esterni con la situazione di Nico Gonzalez, che domani è atteso a Firenze, che è tutta da monitorare.