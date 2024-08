DIRETTA Calciomercato Serie A, da Chiesa a Gudmundsson: gli aggiornamenti del 3 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: tutti gli aggiornamenti di sabato 3 agosto sulle trattative della Serie A e non solo

Meno due settimane al via della Serie A, ma impazza sempre il calciomercato estivo. Ultimo mese di trattative e ancora molti i colpi da piazzare da parte delle big italiane e non solo.

La Juventus deve risolvere la questione Chiesa ed intanto tenta l’assalto decisivo per Koopmeiners e Todibo, andando a caccia anche di un esterno d’attacco. Attacco che anche l’Inter pensa a rinforzare con Gudmundsson che piace, ma che è finito nel mirino della Fiorentina dove Nico Gonzalez potrebbe andare via.

Il Milan stringe i tempi per Fofana, mentre il Napoli è bloccato da Osimhen con Lukaku che aspetta sempre il via libera per approdare in azzurro e ritrovare Antonio Conte. In diretta tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 3 agosto, su Calciomercato.it.

08:46 Juventus, Chiesa non ci sarà con il Brest In attesa che si sblocchi la sua cessione, Federico Chiesa non prenderà parte questa sera all’amichevole della Juventus con il Brest. Thiago Motta avrebbe deciso di non convocare il calciatore.