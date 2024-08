Koscevic, l’Italia chiama: il croato è un obiettivo del Venezia | ESCLUSIVO

Il Venezia si sta muovendo in maniera concreta per Zlatan Koscevic, bomber croato classe 2005 in forza alla Dinamo Zagabria

Possibile futuro in Italia per Zlatan Koscevic. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per il giovane bomber croato della Dinamo Zagabria si sta muovendo in maniera concreta il Venezia. I lagunari acquisterebbero per poi prestarlo a un club amico, consentendo al classe 2005 di acquisire minutaggio ed esperienza nel calcio italiano.

Il trasferimento avverrebbe a titolo gratuito, col Venezia che garantirebbe una percentuale sulla futura rivendita. Koscevic è un bomber di razza, nelle giovanili della Dinamo ha segnato a ripetizione. Alto 181 cm, è nel giro della Nazionale under 19 e nel mirino di altre importanti società tra Spagna e Grecia. Nel recente passato è stato seguito anche dalla Fiorentina.