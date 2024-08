Offerta da 20 milioni, l’affare spedisce Nico Gonzalez alla Juventus

Nico Gonzalez è entrato nel mirino della Juventus ed ora il via libera potrebbe arrivare grazie all’affare da venti milioni di euro

Nico Gonzalez alla Juventus è l’ipotesi di cui si sta discutendo negli ultimi giorni ed ora potrebbe esserci la svolta grazie all’affare da venti milioni di euro.

È chiaro che i bianconeri hanno la necessità di rinforzare il reparto offensivo e di farlo con degli esterni che garantiscano imprevedibilità e assist al gioco di Thiago Motta. Giuntoli sta lavorando su più tavoli con i contatti con il Borussia Dortmund per Adeyemi, una pista resta però non semplice dalla concorrenza inglese e dalla richiesta tedesca di 35-40 milioni di euro. Ecco perché il Football Director guarda anche ad altri profili, pensa a Raphinha, ma anche all’argentino della Fiorentina.

Nico Gonzalez nella squadra affidata a Palladino potrebbe non avere più la centralità che ha avuto finora e questo apre ad una possibile cessione. La Juventus è alla finestra, ma ci sta pensando in maniera concreta anche l’Atalanta. I nerazzurri hanno già avviato contatti per l’attaccante viola, ma ora emerge un altro nome che potrebbe cambiare tutte le strategie.

Calciomercato Juventus, intreccio per Nico Gonzalez

La squadra di Gasperini dopo aver preso Zaniolo è alla ricerca di ulteriori rinforzi sulla trequarti di campo. L’idea Nico Gonzalez piace, ma non è l’unica al vaglio della dirigenza nerazzurra. Piace, stando a quanto riferisce ‘Il Tempo’, anche Gustav Isaksen, 23 anni, esterno offensivo della Lazio.

I biancocelesti non vorrebbero cederlo, ma i piani potrebbero cambiare nel caso in cui arrivasse una proposta da venti milioni di euro, bonus inclusi. Se l’Atalanta dovesse avvicinarsi a questa cifra, la Lazio potrebbe dare il via libera alla cessione. Isaksen a Bergamo aprirebbe le porte della Juventus a Nico Gonzalez con i bianconeri che non avrebbero più rivali, almeno in Italia, per l’argentino. Da ricordare, inoltre, come la Fiorentina abbia mostrato interesse per un paio di giocatori della Juve, da Mckennie a b, con la possibilità quindi di un asse tra viola e piemontesi.