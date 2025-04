Tudor sorprende tutti: la doppia mossa rivoluziona la Juventus

Le possibili scelte del tecnico bianconero a pochi giorni dal fischio d’inizio del match contro il Parma: tra tentazioni e realtà

I sette punti conquistati nelle ultime tre uscite di campionato hanno rilanciato in maniera importante la corsa della Juventus. Attualmente quarti in classifica con due punti di vantaggio sul Bologna quinto, Vlahovic e compagni vogliono lanciare un altro segnale importante – in trasferta – contro il Parma.

La classica partita da prendere con le molle per i bianconeri, visto che i ducali di Christian Chivu sono riusciti a fermare – tra gli altri – anche l’Inter di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni – inoltre – non sono arrivate notizie particolarmente positive dalla Continassa viste le noie fisiche di Yildiz e Koopmeiners (a saltare l’ultima seduta di allenamento è stato anche Mbangula). Benché ci sia ancora il tempo materiale per recuperarli, l’intenzione dello staff medico bianconero è quello di non affrettare i tempi per ridurre al minimo i margini di possibili ricadute. E chissà che tutto questo non possa spianare la strada ad intriganti variabili tattiche. Tema, quest’ultimo, affrontato anche dal nostro Riccardo Meloni che, intervenuto nel corso della diretta di ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su YouTube sul canale ufficiale di calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera.

Verso Parma-Juventus, le possibili scelte di Tudor sulla trequarti

La possibile assenza di Yildiz – le condizioni dell’esterno offensivo rimangono sotto stretta osservazione – e le condizioni non ancora al top di Koopmeiners – infatti – potrebbero spingere Tudor a schierare dall’inizio Nico Gonzalez e Mckennie nelle vesti di trequartista alle spalle dell’unica punta Vlahovic.

Sull’argomento, Riccardo Meloni si è espresso in questi termini: “Mckennie potrebbe essere libero di giocare dietro Vlahovic. Il nome che ci sarà sicuramente dietro all’attaccante serbo è Nico Gonzalez, quello che più di tutti sta colpendo Tudor. Ha dato subito disponibilità al nuovo tecnico nel giocare a tutto fascia e lo ha fatto bene, mettendosi in mostra anche in posizione di trequartista e dovrebbe giocare”.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo, invece, per riuscire a vedere contemporaneamente Kolo Muani e Vlahovic: “Una delle cose su cui Tudor sta lavorando è quella di far giocare Vlahovic e Kolo Muani insieme, con il francese a supporto di Vlahovic. A Tudor piacerebbe vederli insieme ma riusciremo a farlo solo quando avremo maggiore equilibrio. Mckennie potrebbe essere una buona scelta perché Koopmeiners non è al 100% sta recuperando, non vogliono rischiare“.