Juventus, Giuntoli pesca il bomber scartato dal Milan

La Juventus prosegue in diverse operazioni sul mercato, occhio all’attaccante che era seguito fino a poco tempo fa dal Milan

Altra giornata carica di contatti, notizie, rumours che riguardano la Juventus e il suo calciomercato, al momento ancora in una fase di stallo operativo, ma che presto potrebbe deflagrare nuovamente dopo una prima fase molto intensa. I bianconeri intensificano i contatti per entrate e uscite e presto ci si possono attendere operazioni importanti.

Si lavora per la cessione di Rugani all’Ajax, sul fronte addii, ma non soltanto. Calda la pista dello scambio Chiesa-Raspadori, con Conte che potrebbe essere un alleato importante in casa Napoli. Quindi, si valutano altri profili per quanto riguarda il colpo sugli esterni in attacco. Non solo Adeyemi e Galeno, ma spunta anche l’idea Raphinha. E non è finita qui.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, in attacco Giuntoli starebbe seguendo Armando Broja, albanese che era già stato tempo fa nel mirino del Milan. Potrebbe essere una buona alternativa come vice Vlahovic e soprattutto occupare la slot appannaggio solo di giocatori albanesi o inglesi in rosa. Il Chelsea continua a puntare a una cessione a titolo definitivo, ma l’assenza di offerte potrebbe alla fine ben disporre i ‘Blues’ verso un affare in prestito con diritto di riscatto, che è la formula che preferirebbe Giuntoli.