Napoli, affondo decisivo per Lukaku: col Chelsea intesa totale

Romelu Lukaku resta l’obiettivo principale del Napoli per il post Osimhen, ma la situazione non si è ancora sbloccata: Chelsea spazientito, ha fretta

Victor Osimhen resta un giocatore del Napoli, ma non a disposizione di mister Conte. O almeno, non per le amichevoli. Secondo Manna, solo un ritardo di condizione. In realtà, il giocatore sta solo aspettando che un club di suo gradimento possa esercitare la clausola rescissoria fissata nel contratto.

Al momento, nessuno reputa 130 milioni di euro una cifra da spendere pe il centravanti del nigeriano. Sono troppi. Il Napoli, d’altro canto, non concede sconti. E questa situazione, con Osimhen inutilizzato nelle amichevoli prestagionali, blocca anche l’arrivo di Romelu Lukaku.

Come sottolineato più volte da Calciomercato.it, Conte vuole solo l’attaccante belga e viceversa. Le parti si sentono continuamente, ma per far sì che il Napoli acquisti il giocatore, serve assolutamente la cessione di Osimhen. Nel frattempo, da Londra, il Chelsea fa sapere al calciatore di aver trovato un acquirente. E non è la squadra di mister Conte.

Lukaku, c’è l’Aston Villa: accordo con il Chelsea

Stando a quanto riportato questa mattina dal Mattino, il Chelsea avrebbe già trovato l’intesa per la cessione del cartellino di Romelu Lukaku: accordo totale con l’Aston Villa, pronto ad accogliere l’ex bomber di Roma e Inter.

I Blues hanno fretta di cedere il giocatore, che è stato lasciato ai margini del progetto di Enzo Maresca, e gli chiederebbero di negoziare presto con l’Aston Villa. Romelu, però, tentenna. Ha dato la sua parola ad Antonio Conte, si sta allenando in solitario sperando di diventare ritornare presto in Serie A per diventare la nuova stella del Napoli.

Un impasse che dovrà essere sbloccato quanto prima. Sarà effetto domino una volta che la società partenopea troverà l’acquirente giusto per il suo bomber ed ex capocannoniere di Serie A. Sulle tracce di Osimhen resta il PSG, che avrebbe voluto il calciatore in un maxi affare che comprendeva anche Kvaratskhelia. 200 milioni per il pacchetto completo, ma De Laurentiis ha spedito al mittente l’offerta, poiché il georgiano è considerato incedibile. I parigini, nel frattempo, non hanno formalizzato alcuna nuova offerta ufficiale e tireranno ancora un po’ la corda, sperando di ottenere qualche sconto dal Napoli: la clausola rescissoria è considerata elevata.

Dunque, l’Aston Villa si intromette tra Lukaku e gli azzurri. La proprietà londinese mette fretta al suo tesserato. E’ quasi una sorta di ultimatum e il Napoli guarda da spettatore terzo, ma fortemente interessato.