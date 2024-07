Osimhen ancora out, Conte ‘inventa’ una nuova formazione: la sorpresa in attacco

Victor Osimhen ancora tagliato da Conte per l’amichevole contro il Brest: il tecnico prova una nuova formazione, con due sorprese

Il Napoli scende in campo quest’oggi contro il Brest alle ore 20 per la quarta amichevole prestagionale. La formazione azzurra ha vinto i precedenti test senza subire gol e senza l’utilizzo di Victor Osimhen, che per ovvie ragioni legate al suo futuro viene risparmiato da Conte.

Nelle ultime ore si sono susseguiti tanti rumors di mercato, ma nessun club ha intenzione di esercitare la costosissima clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Il PSG aveva presentato un’offerta per Victor, in un pacchetto che comprendeva persino Kvaratskhelia, ma il Napoli ha blindato il suo georgiano. Per quanto riguarda il centravanti, la società parigina lo valuta meno di 100 milioni di euro e chiede uno sconto per l’acquisto del cartellino.

La situazione è ancora piuttosto bloccata, ma Osimhen continua ad allenarsi a Castel di Sangro con i suoi compagni, senza essere utilizzato dal mister. E nel frattempo, il tecnico salentino prova una nuova formazioni con due sorprese tra i titolari.

Conte, prove per la Coppa Italia: Raspadori titolare e nuovo ruolo per Buongiorno

Il Napoli si presenta con il Brest con un undici titolare un po’ a sorpresa. In particolare, il tecnico ha deciso di lanciare dal primo minuto Raspadori, ma non come trequartista dietro una punta, bensì come centravanti stesso. Alle sue spalle i titolarissimi Politano e Kvaratskhelia.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori

Brest (4-3-3): Bizot; Pereira Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douaron, Ajorque, Del Castillo

Ancora una volta Osimhen lasciato fuori dai convocati. La società attende un’offerta ufficiale che soddisfi la clausola per lasciar partire il nigeriano. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo affondo del Paris Saint-Germain, che ancora deve liberarsi di almeno uno tra Kolo Muani e Goncalo Ramos.

Fuori dai convocati anche Rafa Marin che nella giornata di ieri, durante l’allenamento pomeridiano, ha accusato problemi fisici. Nulla di grave, ma giusto farlo riposare. Sorprende, ma non troppo, Buongiorno braccetto di sinistra. L’ex Torino in conferenza stampa aveva dichiarato di poter giocare anche in quel ruolo, pur preferendo la posizione da centrale nella difesa a tre. A sinistra, Conte avrebbe a disposizione Juan Jesus e Natan, ma in vista della sfida di Coppa Italia in programma il 10 agosto contro il Modena, il mister deve fare provare tutte le migliori opzioni a sua disposizione. Di Lorenzo confermato braccetto di destra della difesa a 3, con Mazzocchi alto sulla fascia.