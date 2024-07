Chiesa-Juventus, nuovo indizio sull’Inter: “Non ci sono le premesse”

Tiene sempre banco in casa Juventus la delicata questione che riguarda il futuro di Federico Chiesa: Inter sullo sfondo

Federico Chiesa è tornato ad allenarsi col gruppo, di ritorno dal ritiro in Germania, ma la sua posizione non cambia: il calciatore è in uscita dalla Juventus, ma nel frattempo suda agli ordini del nuovo allenatore Thiago Motta.

Il club bianconero è alla disperata ricerca di una proposta per il proprio calciatore, ma, complice anche una situazione contrattuale difficile, faticano ad arrivare. Il contratto dell’ex Fiorentina, com’è noto, è in scadenza il 30 giugno dell’anno prossimo e, ovviamente, le società interessate tendono ad abbassare le proprie offerta la minimo indispensabile, vista la possibilità di arrivare a Chiesa a costo zero nella prossima stagione. Qualcosa si muove in Premier League, con la missione londinese dell’agente del giocatore per far visita a Chelsea e Tottenham, ma si tratta di cose davvero superficiali.

In Serie A, invece, dopo un primo interesse della Roma di Daniele De Rossi, non c’è stato più alcun movimento. I giallorossi, infatti, sono andati con decisione su Matias Soulé e ieri è stato ufficializzato, un affare totale da poco meno di 30 milioni di euro. Il Napoli di Antonio Conte ha sondato il terreno, mentre l’Inter potrebbe attendere la scadenza del contratto per ingaggiarlo a parametro zero. Proprio di quest’ultima ipotesi si sta parlando con maggiore insistenza in questi ultimi giorni.

Chiesa all’Inter a zero: la Juve deve arrendersi

Sulla questione è intervenuto il giornalista Mario Mattioli, sulle frequenze di ‘Radio Radio’: “Inter maestra nel prendere parametri 0 validi, perché c’è un maestro a gestirla. Non finisco di rimpiangere, dal punto di vista sportivo, l’addio di Marotta alla Juventus. Ha decretato la fine di un’epoca e ha chiuso le porte delle vittorie. Quello che ha combinato Paratici sarebbe da raccontare per evitare di fare le stesse cose. In ogni caso, credo moltissimo nell’ipotesi Chiesa-Inter, non vedo squadre interessate ad investire. Complice anche l’infortunio, ma non solo, Chiesa non è più lo stesso giocatore”.

Anche l’ex calciatore Roberto Pruzzo è sulla stessa lunghezza d’onda: “Non ci sono le premesse per cedere Chiesa in questa sessione di mercato. Mi hanno detto che non ha intenzione di muoversi da quello che è il suo stipendio attuale, anzi vorrebbe qualcosa in più. L’unica cosa che può succedere è che qualche procuratore trovi una soluzione. Ma è molto complicato, la Juve si dovrà accontentare di utilizzarlo al meglio per questa stagione, non si può scaricare un giocatore come Chiesa, e poi dopo si vedrà”. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma Giuntoli deve risolvere la questione in un modo o nell’altro.