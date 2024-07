Chiesa e 20 milioni all’Inter: scambio lampo con la Juventus

Federico Chiesa all’Inter, è più di una suggestione: lo scambio clamoroso con la Juventus si arricchisce di dettagli

Dopo le nozze, Federico Chiesa conclude le sue vacanze e torna ad allenarsi. Non raggiungendo la Juventus in Germania, ma rimanendo a Torino, confermando l’addio ormai in vista. Con una possibile svolta che starebbe prendendo sempre più piede.

Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato come siano avvenuti diversi incontri per il futuro di Chiesa nelle scorse settimane. Con la Roma come opzione prioritaria per il giocatore, ma da approcciare senza fretta. Più lontana invece l’ipotesi Napoli, mentre invece, a quanto pare, un’altra idea si starebbe sviluppando con sempre più insistenza.

Stamani, la notizia di un possibile scambio Chiesa-Frattesi tra Inter e Juventus. Una ipotesi che troverebbe conferme in quanto riportato da ‘Telelombardia’. Ci sarebbero maggiori dettagli sull’operazione, con un conguaglio da 20 milioni di euro circa che spetterebbe ai nerazzurri. I prossimi giorni saranno determinanti, in qualsiasi caso, per definire il futuro del classe 1997, per il quale una svolta è ormai dietro l’angolo.