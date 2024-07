Pazzesco scambio Inter-Juventus: così Chiesa finisce subito in nerazzurro

Pazzesco cambio tra Inter e Juventus che coinvolge anche Chiesa: l’attaccante potrebbe approdare subito in nerazzurro

È il futuro di Federico Chiesa l’enigma nel mercato della Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante non ha alcuna fretta, mentre il club vorrebbe chiudere il prima possibile per evitare di veder abbassare ulteriormente la valutazione del calciatore.

Una situazione particolare, considerato il contratto in scadenza nel 2025 che può far partire tra un anno il 26enne a parametro zero. Se sembra essersi raffreddata la trattativa con la Roma, che intanto è vicina alla chiusura per Soulé, dall’Inghilterra potrebbe accendersi il derby tra Chelsea e Tottenham, ma non solo.

Da tempo su sussurra di un’Inter che è spettatrice interessata della situazione, con Marotta che studia l’ennesimo possibile colpo a parametro zero. Dopo aver chiuso per Taremi e Zielinski, entrambi arrivati quest’anno a zero in nerazzurro, il presidente dei campioni d’Italia starebbe valutando con attenzione la possibilità di approfittare dell’occasione Chiesa, portandolo a Milano tra un anno. Un arrivo che potrebbe però essere anticipato di una stagione grazie ad uno scambio con la Juventus che avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Juventus, Chiesa all’Inter: l’idea di scambio

L’idea è quella di inserire Chiesa in uno scambio che porterebbe Davide Frattesi alla Juventus. Non una trattativa di mercato, né una idea al vaglio delle due società, ma una provocazione lanciata da Marco Barzaghi sul proprio canale Youtube.

Il giornalista ricorda qual è la situazione Frattesi all’Inter. Lo scorso anno il centrocampista, proveniente dal Sassuolo, ha giocato solo in 11 occasioni titolari, ed è per questo che l’agente qualche settimana fa ha chiesto maggior spazio in squadra. Una richiesta che si affronta però con un ostacolo non di poco conto: l’arrivo di Zielinski, approdato a Milano non certo per fare la riserva.

Il rischio, quindi, è che anche nella stagione che sta per cominciare per Frattesi lo spazio in campo non sia molto, una eventualità che il centrocampista non gradirebbe molto. Da qui le voci sul futuro dell’ex Sassuolo, che è stato accostato anche al Napoli di recente, e la provocazione di uno scambio con la Juventus. Di certo, c’è che Chiesa a zero è un’idea che intriga l’Inter, anche se per realizzarsi c’è la necessità che trascorri l’estate senza nessuna squadra che si faccia concretamente avanti per lui e lo prenda per la cifra richiesta dalla Juve. L’alternativa è far diventare una trattativa la suggestione di scambio Chiesa-Frattesi.