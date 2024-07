Bremer e non solo: Juve-Napoli da 140 milioni di euro

Novanta e cinquanta milioni: doppia operazione clamorosa con il coinvolgimento di Juventus e Napoli. Tutti i dettagli

Intreccio Juve-Napoli sul calciomercato. Ma stavolta non c’entra nulla Federico Chiesa, il cui agente è partito in ‘missione’ per Londra per provare a raccogliere offerte da presentare poi a Cristiano Giuntoli. Il Football director vuole cedere il figlio d’arte per incrementare il ‘tesoretto’, nel frattempo però lavora per portare a termine l’operazione Todibo. La fumata bianca è vicina.

In Inghilterra scrivono che l’arrivo del francese dal Nizza può avere come conseguenza l’addio di Gleison Bremer. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Talk Sport’, ci sarebbe già il via libera dei bianconeri alla cessione del centrale brasiliano. Una cessione in Premier League, con lo stesso ex Torino ben disposto a trasferirsi nel massimo campionato inglese. Già, ma dove precisamente?

La medesima fonte britannica cita il Liverpool, che deve rinnovare la propria rosa un po’ in tutti i reparti anche se fin qui non c’è praticamente stata alcuna campagna acquisti. il successore di Klopp, l’olandese Slot, non può essere contento di quanto fatto fin qui dai suoi dirigenti. Cioè nulla, perché la casella dei rinforzi è ancora immacolata.

Per ‘Team Talk’ la Juventus è ben disposta a privarsi di Bremer in caso di proposta da almeno 42,2 milioni di sterline, ovvero circa 50 milioni di euro. A quanto pare il Liverpool è propenso ad arrivare a tale cifra pur di mettere le mani sul cartellino del difensore del Brasile, legato alla società di Exor con un contratto di altri quattro anni. Al suo interno una clausola da circa 55-60 milioni valida però a partire del 2025.

Dall’Inghilterra: “140 milioni dal Liverpool per Bremer e Osimhen”

Non solo Bremer, il Liverpool sarebbe intenzionato a scatenarsi sulla nostra Serie A prendendosi pure Victor Osimhen, tornato nei radar del Chelsea – nelle scorse ore si è parlato di un possibile approdo a Londra con Lukaku nell’operazione, anche se l’agente Calenda ha seccamente smentito – e già sulla lista della spesa del Paris Saint-Germain.

I ‘Reds’ dovrebbero mettere sul piatto sui 90 milioni di euro (circa 30 in meno della clausola) per il cartellino del bomber nigeriano, che De Laurentiis vuole a tutti i costi cedere pur di liberarsi del maxi ingaggio di 10 milioni netti. Per il doppio colpaccio ‘italiano’, quindi, il Liverpool andrebbe a investire la bellezza di 118,2 milioni di sterline, vale a dire 140 milioni di euro. La cifra potrebbe salire ulteriormente con una terza operazione, poiché gli inglesi avrebbero messo gli occhi pure su Frendrup del Genoa.