La Juventus batte un altro colpo: “C’è già l’accordo”

Operazione a un passo dal traguardo, con la Juventus che investirà per il cartellino poco più di 30 milioni di euro. Ecco i dettagli

Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per rivoluzionare la Juventus e consegnare a Thiago Motta una squadra subito competitiva per lo Scudetto. Nelle ultime ore c’è stato l’affondo per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, con l’offerta bianconera che sarebbe tra i 35 e i 40 milioni bonus esclusi. Ma il colpo, l’ennesimo di questo calciomercato estivo, che si appresta a chiudere il Footbal director è un altro.

Gli acquisti più importanti realizzati dalla Juve sono stati a centrocampo, vedi Douglas Luiz e Khephren Thuram. Aspettando Teun Koopmeiners, che rimane il nome in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Ma per strappare l’olandese all’Atalanta servirà uno sforzo importante, visto che gli orobici non intendono scendere sotto la richiesta di 60 milioni di euro.

Il grande restyling juventino coinvolge tanto anche le corsie esterne, vedi Adeyemi e i giocatori del Porto come Galeno e Francisco Conceicao. Necessaria, però, l’uscita di Federico Chiesa dopo quella di Matias Soule in direzione Roma. L’agente del figlio d’arte, vale a dire Fali Ramadani, è in ‘missione’ a Londra per provare a portare offerte a Giuntoli, il quale è aperto anche a degli scambi.

Dalle fasce alla difesa, dove è pressoché imminente l’arrivo di un nuovo rinforzo. Parliamo ovviamente di Todibo, col quale i bianconeri hanno da settimane un accordo totale intorno ai 2,5 milioni netti a stagione. Per il centrale francese del Nizza siamo alla stretta finale, tanto che l’affare potrebbe chiudersi entro questa settimana.

🔥IL FUTURO DI #YILDIZ E LA NUOVA POLITICA DELLA #JUVENTUS 👀Il nuovo corso dei bianconeri passa anche dalla gestione di certe situazioni in merito ai rinnovi di contratto, come nel caso della stellina turca come affermato, a ‘TiAmoCalciomercato’ su Youtube di CMIT da… pic.twitter.com/hBz38IfuGp — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2024

Juventus, Todibo in arrivo: “Col Nizza manca soltanto qualche dettaglio”

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Filippo Bonsignore del ‘Corriere dello Sport’ ha confermato che Todibo sarà molto presto un nuovo calciatore della Juve: “È vicinissimo”, ha detto.

“C’è già l’accordo“, ha poi aggiunto Bonsignore riferendosi all’intesa contrattuale esistente tra l’ex Barcellona e il club di Exor. Ma è in arrivo anche quella col Nizza, presumibilmente sulla base di un prestito con obbligo per un totale sui 33-34 milioni di euro. “Manca soltanto qualche dettaglio”, ha concluso il collega del quotidiano romano nella diretta Youtube di CM.IT.