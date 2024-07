Doppio affare da 124 milioni di euro: la Juventus dice sì all’offerta per Bremer

L’assalto è partito, si pensa ad un doppio affare da 124 milioni di euro: così la Juventus può dire sì all’offerta per Bremer

È una Juventus molto attiva sul mercato. Dalle cessioni (Soulé alla Roma è un affare ormai in dirittura d’arrivo) agli acquisti: Todibo è dato per molto vicino ai bianconeri, per Koopmeiners c’è da trattare con l’Atalanta dove potrebbe finire Rugani, mentre per Adeyemi ci sono già stati contatti con il Borussia Dortmund.

Situazione in via di sviluppo, quindi, con Giuntoli che ha molto da fare in questi giorni e molto avrà da fare anche nell’ultimo mese di calciomercato. Bisogna però fare attenzione anche alle proposte indecenti che potrebbero arrivare per chi non è in vendita, come Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è un punto fermo per Thiago Motta, ma il suo nome piace (e tanto) in Premier League con il Liverpool pronto a fare una spesa importante per accontentare il nuovo tecnico Slot.

Affare da 124 milioni di euro complessivi con la Juventus che potrebbe anche aprire alla cessione del brasiliano davanti alla proposta giusta.

Calciomercato Juventus, il piano del Liverpool per Bremer

A raccontare del piano del Liverpool per piazzare il doppio colpo in entrata e scippare Bremer alla Juventus è ‘teamtalk’. Un piano da 124 milioni appunto che regalerebbe a Slot due nuovi acquisti di livello internazionale. Il primo

Takefusa Kubo, ala destra della Real Sociedad, potrebbe trasferirsi ai Reds per una cifra intorno ai 65 milioni di euro. Secondo il portale inglese l’affare sarebbe vicino alla conclusione e una volta chiuso consentirebbe ai Reds di passare all’assalto ad un difensore, individuato in Bremer. Anche in questo caso si parla di una spesa di circa 59 milioni di euro per convincere la Juventus. Affare comunque difficile da portare a termine vista l’importanza che Bremer ha per la squadra di Thiago Motta. Il Liverpool però ha tutta l’intenzione di provarci: l’assalto dall’Inghilterra può cambiare i piani bianconeri.