Un gigante della Juventus per Frosinone e Cremonese: Leonardo Cerri pronto al salto in Serie B

Nato come giocatore di calcio a 5, paragonato a Luca Toni: Frosinone e Cremonese su Leonardo Cerri, promessa della Juventus

Gli esordi con il calcio a 5, poi la Lupa Roma e la grande chiamata della Juventus. Leonardo Cerri ha colto la buona opportunità offerta dal club bianconero, facendo parte per quattro stagioni di fila alla Next Gen in Serie C. E ora potrebbe arrivare il salto di categoria.

Il giovane centravanti classe 2003, un gigante d’area di rigore alto 198 cm, ha cominciato la sua carriera sportiva con il basket. Poi si è appassionato al calcio, ma quello a cinque. Dopo poco decide di passare al calcio a 11: prima la Lupa Roma, poi l’Unicusano Fondi e il settore giovanile del Pescara. La scalata è proseguita con la chiamata della Juventus, arrivata nel 2019. Dopo qualche anno di panchine a alternanza con i titolari, ha disputato la scorsa stagione con la Juve Next Gen da protagonista. Lo scorso 12 febbraio ha fatto anche debutto in Serie A per qualche minuto, nella gara persa contro l’Udinese. Allegri lo schierò nei minuti finali, sperando di poter cambiare la partita.

Leonardo Cerri sfrutta le sue doti atletiche e fisiche. E’ considerato una promessa del calcio italiano e può sfruttare questa sessione estiva per vivere nuove esperienze altrove. Sin da subito è stato paragonato a Luca Toni, anche per il suo tempismo aereo e i colpi di testa. In queste ultime settimane ha raccolto l’interesse di almeno due società di Serie B.

Frosinone e Cremonese su Leonardo Cerri: ecco il centravanti dell’Italia U20

Otto reti stagionali in Serie C e un buon biglietto da visita per giocare in un campionato difficile ma stimolante come la Serie B. Infatti, come registrato dalla nostra redazione, sulle tracce del ragazzo romano ci sono Frosinone e Cremonese.

La neoretrocessa in Serie B ha bisogno di un attaccante che occupi lo spazio in area di rigore. E Cerri farebbe proprio al caso di mister Vivarini: gioco sulle fasce e cross alla ricerca del compagno giusto. Anche i grigiorossi hanno bisogno di rinforzare il reparto offensivo. E soprattutto cercano giocatori giovani, che abbassino l’età media. Colpi per il presente e per il futuro.

Leonardo Cerri intanto è in ritiro e si allena con la Next Gen. E di recente, viste le buone performance offerte con la maglia della Juventus, è stato anche convocato in Nazionale Under 20 dove ha anche segnato un gol su assist di Volpato, sancendo l’1-0 definitivo contro la Francia. Un’esperienza positiva e formativa. Ora, però, la testa è chiaramente rivolta al mercato e alle voci che lo vedono protagonista. Sul suo cammino possibile trasferimento in cadetteria.