Beltrame vuole tornare in Italia: interessi in Serie B

L’ex Juventus Beltrame è svincolato dopo l’avventura in Indonesia, al Persib, col quale ha vinto il campionato realizzando 4 gol

Come appreso da Calciomercato.it, Stefano Beltrame vuole tornare in Italia dopo la positiva e vincente esperienza in Indonesia, al Persib Bandung, dove ha realizzanto 4 gol e 3 assist conquistando il massimo campionato indonesiano.

Con un passato nella Juventus e attualmente svincolato, il classe ’93 accetterebbe anche una squadra di Serie B. Proprio in cadetteria risulta già esserci qualche interesse, anche se al momento nessuno di questi è stato approfondito. A 31 anni può dare ancora tanto in termini di qualità ed esperienza, molta acquisita all’estero, tra Olanda, Bulgaria, Portogallo e, appunto, Indonesia.