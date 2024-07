Spalletti esonerato e Allegri in Nazionale: c’è già la data

Luciano Spalletti non ha lasciato l’Italia dopo l’Europeo ma il suo futuro non è certo: lo scenario che porterebbe Allegri in Nazionale

Un Europeo fallimentare, arrivati agli ottavi per il rotto della cuffia e poi spazzati via dalla Svizzera. L’Italia di Luciano Spalletti partiva con ben altre aspirazioni ad Euro 2024, ma è tornata dalla Germania presto e in modo indecoroso.

Inevitabile il processo al commissario tecnico che si è assunto parte delle colpe, ma ha deciso di non mollare la panchina. L’ex Napoli è ancora il commissario tecnico dell’Italia e ci sarà lui alla guida degli azzurri quando inizierà la Nations League a settembre. Lo attendono Francia e Israele a settembre, quindi anche la sfida con il Belgio ad ottobre, prima del girone di ritorno che si chiuderà a novembre.

Partite che daranno inizio al nuovo ciclo con Spalletti che ha anticipato che lascerà a casa diversi senatori e si affiderà ai giovani alla ricerca del gruppo che possa far risorgere la Nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026 che partiranno poi a marzo del prossimo anno. Appuntamento da non fallire, al quale l’attuale ct potrebbe anche non presentarsi con la possibilità che venga sostituito da Allegri da non scartare.

Nuovo flop Italia: così Allegri prende il posto di Spalletti

Lo scenario è di quelli da incubo per la Nazionale: dopo la delusione europea, un ulteriore flop in Nations League rappresenterebbe un ulteriore fallimento per i colori azzurri.

A quel punto, nel caso in cui i risultati e le prestazioni fossero in linea con quelli in Germania, per Spalletti sarebbe complicato continuare a guidare l’Italia, anche perché a novembre è in programma l’elezione del nuovo presidente Figc (con Gravina che non ha ancora deciso se ripresentarsi o meno).

A quel punto come commissario tecnico potrebbe essere chiamato Massimiliano Allegri, uno dei big italiani liberi in circolazione. Dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, arrivata anche in maniera traumatica, l’allenatore di Livorno non ha ricevuto offerte che lo potessero convincere a tornare in panchina. Qualche approccio c’è stato dall’Arabia Saudita, ma nulla che spingesse l’ex bianconero a dire sì ad una nuova avventura.

Non avrebbe dubbi, invece, nell’accettare la panchina dell’Italia: sarebbe quella la vera aspirazione di Allegri, come confessato nei giorni scorsi anche da Giovanni Galeone, ex allenatore ma soprattutto amico del tecnico livornese. Tutto comunque si deciderà a partire da settembre con la Nations League che rivestirà un’importanza fondamentale per l’Italia e il futuro di Spalletti. Con Allegri alla finestra.