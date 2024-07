Svolta Chiesa, accordo per l’addio alla Juve: “Si chiude in settimana”

Svolta Chiesa, possibile accordo imminente per l’addio alla Juventus: “Si chiude in settimana”. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Come anticipato da Calciomercato.it, Federico Chiesa non ha alcuna fretta e continua ad attendere altre proposte concrete per lasciare la Juventus. Il club bianconero, invece, vorrebbe chiudere al più presto la sua cessione per andare all’assalto dei prossimi obiettivi in entrata.

Si è raffreddato in Italia anche l’interesse della Roma, con De Rossi che in più occasioni ha chiamato l’attaccante per convincerlo a sposare il progetto giallorosso. La fase di stand-by nella trattativa, però, ha convinto la Roma a virare con forza su Soulé, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it. Per Chiesa si aprono così le piste estere, soprattutto in Premier League.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti, secondo quanto riportato da ‘TEAMtalk’, Federico Chiesa si starebbe avvicinando a grandi passi al Tottenham: il portale parla addirittura di un accordo sempre più vicino, ormai imminente, per il trasferimento dell’attaccante esterno.

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra: Chiesa vicino al Tottenham

Chiesa è rientrato oggi a Torino, in attesa di chiarire il suo futuro lontano dalla Juventus. La società bianconera vuole affrettare la sua cessione e spinge per la destinazione Premier League.

‘TEAMtalk’ parla addirittura di una possibile chiusura dell’affare “già questa settimana”. La valutazione della Juve si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro bonus compresi, una cifra che non spaventa affatto la dirigenza degli ‘Spurs’. Possibile svolta in arrivo, dunque, per il futuro di Chiesa. Staremo a vedere.