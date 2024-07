È fatta a 60 milioni: il blitz che mette ko la Juve

La big inglese e la sfida lanciata alla Juventus nella corsa a uno dei grandi obiettivi di questo calciomercato bianconero

La Juventus rischia di veder sfumare uno dei suoi grandi obiettivi di questo calciomercato estivo. Non parliamo del più grande in assoluto, quel Koopmeiners che può tornare presto ‘caldissimo’ grazie alle cessioni di Soule alla Roma e di Huijsen al Bournemouth, bensì di un calciatore nel mirino per andare a rinforzare l’attacco. O meglio dire la batteria degli esterni.

Per il post Soule, ma soprattutto Chiesa, Cristiano Giuntoli guarda soprattutto in Portogallo. Vedi l’interesse per Galeno del Porto, un profilo difficile da accalappiare così come Kevin Adeyemi. Vecchio obiettivo dell’Inter, Ausilio è ‘pazzo’ di lui, il tedesco di origini nigeriane non è considerato intoccabile dal Borussia Dortmund. Ma la richiesta dei vice campioni d’Europa è sui 40/45 milioni di euro, una cifra importante ma che per un 22enne così talentuoso non è esagerata.

Abbiamo visto e vediamo di peggio sul mercato, specie da quando sono entrati nel giro i club dell’Arabia Saudita. Per esempio l’Al-Ittihad in cui milita Benzema, e che stava per ingaggiare Pioli come nuovo allenatore, ha nelle scorse ore speso la bellezza di 60 milioni di euro per Moussa Diaby. L’Aston Villa lo ha ceduto nella Saudi League soltanto un anno dopo averlo strappato al Bayer Leverkusen. Un affare, nonostante l’ottima stagione e il valore dell’esterno franco-maliano. A quelle cifre non si può dire di no…

I ‘Villans’ giocheranno la Champions e hanno sistemato in qualche modo il bilancio con la cessione di Douglas Luiz alla Juve, per questo larga parte dell’incasso derivante dalla vendita di Diaby potrebbe reinvestirlo subito per un calciatore ancor più forte. Secondo il ‘Daily Mirror’ sulla lista degli inglesi risulta esserci proprio quell’Adeyemi che sta corteggiando Giuntoli.

Juventus, Giuntoli incontra il papà di Adeyemi: ostacolo Aston Villa

Il Football director bianconero ha incontrato il papà/agente di Adeyemi in Germania, l’intento è bloccare il ragazzo prima di andare a trattare col Dortmund. Ma l’eventuale ingresso dell’Aston Villa può complicare non poco i suoi piani.

L’Aston Villa potrebbe garantire al Borussia la cifra richiesta, ossia 40/45 milioni di euro, soldi che invece la Juventus sarà chiamata a racimolare da altre cessioni. Il fattore tempo sul mercato ha sempre un certo peso, forse di più però la volontà del calciatore. Se Giuntoli riuscisse a strappare il sì del classe 2002 e di suo papà…