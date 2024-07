Cessione forzata, affare low-cost per il Milan

Milan, affare low-cost per i rossoneri grazie alla cessione forzata da parte del club

Tanti nomi, tanti affari e situazioni caldissime su più fronti. Il mercato del Milan sembra davvero entrato nel vivo, con il club rossonero al lavoro su tanti fronti.

Dall’attacco, con i contatti con Fullkrug che sono in corso da tempo, passando per la mediana, dove Fofana è il nome in pole, ma con il Milan che lavora anche senza fretta per Samardzic. In difesa invece i rossoneri hanno raggiunto l’accordo per Pavlovic, mentre a destra la situazione sembra essere un vero e proprio rebus. Florenzi non sembra rientrare nei piani del club e il giocatore sarebbe disposto anche ad accettare l’ipotesi araba. In attesa di capire la situazione Emerson Royal, per cui il Tottenham continua a chiedere molto. Ecco perché il Milan guarda anche possibili alternative e tra queste c’è Aron Wan-Bissaka.

Milan, Wan-Bissaka in partenza: addio low-cost

L’inglese ha ancora un anno di contratto con il Manchester United e il club si sta guardando intorno per nuovi innesti su quella corsia.

Come riferisce il ‘Mirror’, ten Hag vorrebbe portare a Manchester Mazraoui, con cui ha già lavorato all’Ajax. Il club inglese vorrebbe versare al Bayern Monaco non più di 21 milioni di euro per il nazionale marocchino, ma prima deve cedere proprio il giocatore cresciuto nel vivaio del Crystal Palace. Sulle tracce del terzino di origini congolesi c’è appunto il Milan, ma in pole pare esserci il West Ham, l’unico che al momento ha presentato un’offerta concreta. Gli ‘Hammers’ avrebbero proposto 18 milioni di euro per il giocatore, una proposta rifiutata dallo United. Ora però, con la necessità di cedere per arrivare a Mazraoui, potrebbe arrivare il via libera all’addio di Wan-Bissaka. Il Milan resta indietro nella corsa al terzino, che però resta nei radar e continua a rappresentare un’importante occasione di mercato.